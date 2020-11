PRISVINNER: Bandet Creed er omtalt som 90-tallets verste, men i år 2000 vant de prisen for årets rockeband på Billboard Music Awards. Foto: LAURA RAUCH / AP

«90-tallet verste band» kan gjøre comeback

Tidligere Creed-trommis Scott Philips sier det er en mulighet for at bandet gjenforenes.

Ifølge Spin uttalte nylig tidligere trommis, Scott Philips, i rockebandet Creed at det er kan være en mulighet for at bandet gjenforenes.

– Det er noe dialog. Vi sjekker inn med hverandre under bursdager og høytider, så det har vært noe prat. Det er ikke noen spesifikke planer, men det er en mulighet, skal Philips ha sagt under et intervju med audioinkradio.com.

Bandet var populært på 90-tallet, men gikk fra hverandre i 2004. Så kom de sammen igjen, men hadde sitt siste brudd i 2014, skriver Spin.

Philips sier at det er god stemning mellom de fire tidligere medlemmene. Spesielt siden tre av dem nå spiller i bandet AlterBridge sammen.

De mangler bare tidligere Creed-vokalist Scott Stapp, som i 2014 fikk oppmerksomhet da han la ut en video hvor han fortalte at han var blakk og hjemløs.

Selv om bandet har vært nominert til Grammy-pris og vunnet Billboard-pris, blir de også omtalt som et tidenes verste band.

I en Rolling Stones meningsmåling blant deres leserne fra 2014, tok Creed en soleklar førsteplass i kategorien «90-tallets verste band».

«Dette bandet er så hatet at deres egne fans saksøkte dem etter en dårlig opptreden i Chicago i 2003», skriver Rolling Stones.

De skriver også at da bandet hadde gjenforeningsturné i 2009, var billettsalget i Birmingham så dårlig at prisen ble satt ned til 75 cent (mindre enn 10 norske kroner).

Om det faktisk blir gjenforening, gjenstår å se.

– Vi får la det spille ut naturlig og se hva som skjer, sier Philips.

