Helena Maria Falk Botolfsen gnir skrekken inn på Halloween

Fiolinisten har jobbet med Eminem, Michael Bublé og Kygo. Nå gir hun lyd til monsteret Larry i en skrekkfilm som skal skremme amerikanerne på årets skumleste kveld.

Du har ikke nødvendigvis hørt om 29 år gamle Helena Maria Falk Botolfsen fra Åsbygda, men det er en viss sjanse for at du har hørt og kanskje også sett henne.

Hun dukker opp i TV-programmer som «Stjernekamp», «The Voice» og «Hver gang vi møtes».

Hun spiller med norske artister som Kygo, Kurt Nilsen, Ulrikke Brandstorp og Marit Larsen, og internasjonale stjerner som Michael Bublé og Eminem.

Det er henne du hører spille fiolin på Googles «Year in Search 2019»-video, som er sett av 154 millioner på YouTube.

– Skremt

I kveld bidrar hun til å sette en støkk i amerikanske kinogjengere som tar turen til mørklagt sal for å se grøsseren «Come Play» – en av få nye filmer som settes opp på kino i USA på Halloween i år.

– Helena er en fantastisk musiker, sier den spanske komponisten Roque Baños til VG. Han står bak musikken til «Come Play».

Den handler om en autistisk gutt som oppsøkes av en skummel skapning kalt Larry, som livnærer seg av små barns uskyld og tar kontakt via nett.

– Å jobbe med «Come Play» er definitivt noe av det største hittil i karrieren, sier Botolfsen til VG.

– Jeg spiller soloene og effektene til Larry i filmen, så jeg ble noen ganger nesten litt skremt av hvor skummelt det hørtes ut, hehe. Den kreative prosessen var veldig annerledes og utviklende for meg som musiker. Nå har jeg bare en god følelse, og gleder meg til å se den på kino.

Drøm på is

Arbeidet med «Come Play» var det første store oppdraget hun fikk etter å ha reist til Los Angeles to år tilbake, for å få flere og større jobber.

Dette følte Botolfsen at hun var godt i gang med, før en viss pandemi kom og la en demper på karrierebyggingen.

– Jeg hadde tilfeldigvis billetter fra LA til Oslo for å besøke familien og kjæresten et par uker før nedstengingen startet. Utrolig flaks, siden mange norske ble sittende fast der. Dessverre er ikke LA «the place to be» akkurat nå, så jeg er jo takknemlig for å være i Norge til tross for at drømmen er satt litt på vent.

ÉN FOT I HVER LEIR: Helena jobber med både klassisk og populærmusikalske prosjekter. Foto: Helge Mikalsen

Botolfsen har studert ved musikkhøyskolen i Oslo, og tok master i Stockholm, hvor hun til vanlig også oppholder seg mye.

Hun forteller at hun normalt jobber med «50 prosent klassisk, 50 prosent pop og filmmusikk»

– Det er viktig å ha en kombinasjon, mener hun.

– I Sverige gjør jeg mest klassiske konserter. Det holder meg i form. Mange klassiske musikere mister nivået litt hvis de går over til pop.

Ifølge Botolfsen spiller hun minst fire timer hver dag.

PÅ SCENEN MED EMINEM: Helena lengst til høyre på bildet, under konserten i Oslo 30. juni 2018. Foto: Krister Sørbø

Det har gitt resultater. Da Eminem spilte på Voldsløkka i Oslo sommeren 2018, var Botolfsen blant strykerne som spilte med ham.

Så hvordan er det for en klassisk fiolinist å spille for 50.000 hip hop-fans utendørs?

– Åh! Vet du hva, det er et av de største kickene jeg har hatt. Vi satt bak forhenget kanskje 20 minutter før det startet. Det er sånt et adrenalinrush når teppet går opp. Bare sånn wow, er dette sant? Jeg ble litt starstruck selv. Da må man bare nyte øyeblikket, og være der i det.

Reservert rapper

Hun forteller at Eminem selv er en ganske tilbaketrukket superstjerne.

– Han har et helikopter stående som han går rett inn i etter konserten. Men vi hadde lydprøver sammen, så vi snakket sammen på scenen. Han er litt reservert, sjenert, men absolutt hyggelig, smiler og sånn.

Ifølge Botolfsen er det andre boller med den kanadiske superstjernen Michael Bublé, som hun har spilt med i Oslo Spektrum og Telenor Arena.

– Han er helt annerledes – slår av en prat, henger med bandet, blir med ut og ser på Oslo. Han er mer sosial med musikerne. Det er jo veldig forskjell på hva folk orker.

Nøkkel til nettverk

29-åringen forteller at Eminem-samarbeidet ble utvidet med en håndfull spillejobber til på samme turné, i Europa.

Via rapperens og Bublés musikere fikk hun tips til gode navn å kontakte i Los Angeles. Og Botolfsen mener å ha funnet nøkkelen til hvordan man lager seg nettverk der borte.

PÅ VENT: Helena ser frem til hun kan ta ny fatt på karrieren i USA. Mens koronaviruset herjer pleier hun nettverket digitalt. Foto: Helge Mikalsen

– Min hemmelighet er å bli venner med folk. Det er så store avstander at folk blir ganske ensomme i LA – alle sitter i hvert sitt store hus og holder på med sitt. Man må knytte de nære relasjonene.

Og drømmen er?

– Hovedmålet mitt er å jobbe med filmmusikk i LA, i tillegg til egne konserter og å spille med store artister.

