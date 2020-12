MISFORNØYD: Bjørn Eidsvåg varsler oppfølging av sin sak. Foto: Magne Antonsen

Dramatisk reduksjon av coronakompensasjon for norske artister

Bjørn Eidsvåg søkte om 2,8 millioner fra Norsk kulturråd. Han har fått tildelt 46.000. Flere store artister har fått atskillig mindre penger enn de mener å ha grunnlag for.

Tirsdag skrev VG om hvordan Madcon er blitt avspist med under en femtedel av beløpet de søkte om fra kompensasjonsordningen som skal bøte på norske artisters økonomiske tap for covid-19-kansellerte konserter i festivalsesongen.

Madcon er imidlertid ikke artistnavnet som har fått størst avkorting av kompensasjonsbeløpet de har søkt om.

Etter det VG har fått brakt på det rene er det Bjørn Eidsvåg, via sitt selskap Quint AS, som har gått på den mest dramatiske smellen.

Søknadsbeløp: 2.792.511

Vedtatt beløp: 46.349

I beslutningsdokumentet står det:

«Det er lagt vekt på at merutgiftene ikke er dokumentert og derfor har blitt holdt utenfor beregningen. Dette reduserer kompensasjonen med 2,1 millioner».

I tillegg påpeker revisor at Eidsvåg i løpet av perioden mai-august i år skal ha tjent mer enn det som er oppgitt i søknaden, noe som skal fremgå av dokumentasjon Quint selv har sendt til Norsk kulturråd.

Dette reduserer kompensasjonen med ytterligere 550.000 kroner.

– Gir ikke mening

Bjørn Eidsvåg sier til VG at søknaden på 2,8 millioner er basert på hva han og hans apparat nøkternt har kunnet forvente. Ifølge søknaden hadde han 11 spillejobber planlagt i mai-august.

– Vi har forsøkt å sende en nøktern søknad, ut fra hva kulturråd og -departement har bedt om. Vi fant ut at tapet var såpass stort, og jeg stiller meg nå spørrende til summen de har kommet frem til.

Han legger til at han tror dette ordner seg. Det samme sier Ole-Petter Berger, daglig leder i Quint AS.

– Dette er mer enn rart, det gir ikke mening. Dette må være en feil, muligens en eller annen fundamental feil jeg har gjort i forhold til oppsett i søknaden.

I skrivende stund er det ikke registrert klage på avgjørelsen hos Norsk kulturråd. Quint har imidlertid avvist å akseptere en kontrakt på de 46.000 kronene de har fått.

Halv million mindre

Highasakite har også fått en solid avkorting, på en halv million. Duoens selskap søkte om 2.831.428 kroner, men fikk vedtak på 2.338.933.

Begrunnelsen er kort: «Kompensasjonen er redusert etter revisjonskontroll.»

VG har vært i kontakt med Highasakite-manager Glenn Larsen, som ikke ønsker å kommentere saken.

HIGHASAKITE: Ingrid Helene Håvik og Trond Bersu. Foto: JØRGEN NORDBY

I en klage sendt til Kulturrådet påpeker han imidlertid at han tror revisor har sett bort fra bandets inntekter i 2017, da pengestrømmen gikk gjennom et DA-selskap. Highasakite drives nå som et AS.

Larsen mener at avkortingssummen understøtter hans teori, og viser til tidligere dialog med kulturrådet som VG har fått innsyn i. Der fikk manageren beskjed om at DA/AS-problemstillingen ikke ville bli et problem.

4,4 til DumDum

Både Eidsvåg og Highasakite tilhører en gruppe artister som ikke søker kompensasjon basert på planlagte og avlyste konserter fra sommeren som gikk, men som har valgt ordningens andre alternativ: Å søke på grunnlag av gjennomsnittsinntekter i perioden mai-august 2017, 2018 og 2019 – eller ett eller to av disse årene.

Eidsvåg oppgir fem millioner i snitt, Highasakite melder 5,4 millioner.

De har også til felles at de søkte om mer enn en million i kompensasjon, hvilket førte til at deres søknader og dokumentasjon ble sendt til revisjon. Kulturrådet vedtok dette for alle søknader på over én million, to uker etter søknadsfristen 15. september.

Følgende artister i denne kategorien har fått sine søknadsbeløp innvilget:

DumDum Boys: 4.447.125

Vassendgutane: 1.535.698

Morten Abel: 1.412.648

Gåte: 1.407.674

Adam Douglas, vinner av «Stjernekamp» 2017, ble avkortet med 129.297. Han søkte om 1.053.613 og fikk tildelt 924.316. Han har akseptert avkortingen.

Blant artistene som har søkt om over en million basert på avlyste spillejobber mai-august 2020 er det mange som nå har fått sine søknadsbeløp innvilget:

CC Cowboys: 5.934.350

Alan Walker: 4.150.000

JUBILEUM: Alan Walker fikk sitt vedtak om tilskudd på femårsdagen for utgivelsen av gjennombruddssingelen «Faded». 23-åringen er lignet med inntekt på over 26 millioner og formue på over 21 millioner for 2019. Foto: Trond Solberg

Hellbillies: 3.881.600

Sigrid Solbakk Raabe: 3.247.250

D.D.E.: 2.882.500

Astrid Smeplass: 2.719.530

Postgirobygget: 2.545.946

Gabrielle Leithaug: 1.923.497

Stavangerkameratene: 1.892.875

Staut: 1.501.275

Åge Aleksandersen (uten Sambandet): 1.464.598

Kari Bremnes: 1.180.000

Aurora Aksnes: 1.165.000

(Størrelsen på beløp kommer ikke bare an på markedsverdi, men også på antall planlagte spillejobber. Sjekk artistenes markedsverdi her.)

Bigbang ble avkortet med 35.000, fra søknadsbeløp på 1.936.959 til vedtatt beløp 1.901.959. Cezinando ble avkortet med 89.498, fra søknadsbeløp på 1.359.575 til vedtatt beløp 1.270.077. Begge disse har akseptert tildelingen.

– Straffes for å jobbe?

Det gjør derimot ikke Rotlaus, folkrockbandet fra Sunnmøre som har blitt et av Norges mest populære de siste årene.

I likhet med Highasakite har Rotlaus fått avkorting på rundt en halv million; fra 2.875.187 til 2.396.471.

Til VG sier Rotlaus-sjef Bjørn-Marius Øyehaug at de kun har søkt på grunnlag av bortfalte kontrakter. Han forteller at bandet har jobbet med nettbutikksalg og gjort en del mindre konserter i sommer, sistnevnte i henhold til gjeldende restriksjoner.

– Vi foretok en omfattende omstillingsprosess, sier Øyehaug.

– På denne måten holdt vi hodet over vannet. Personlig har jeg jobbet døgnet rundt for å holde firmaet flytende. Likevel måtte vi låne et større beløp for å holde utgiftene tilbake. Store deler av søknadsbeløpet går utelukkende til å betale ned nettopp dette.

FERSKE FAVORITTER: Rotlaus. Foto: Tylden & Co

Dersom kulturrådets beslutning blir stående, tar bandet trolig saken videre, ifølge Øyehaug.

– For dette er feil – en skal da ikke straffes for å jobbe?

Thomas Hansen, seniorrådgiver ved kulturrådets kommunikasjonsavdeling, sier dette om saken:

– Vår gjennomgang av de ettersendte dokumentene viser at Rotlaus også har hatt inntekter i den aktuelle perioden, og det er bakgrunnen for at beløpet er redusert.

På forespørsel om kommentar til Eidsvåg- og Highasakite-sakene henviser Kulturrådet til begrunnelsene gjengitt lenger opp i saken.

Av de behandlede søknadene på over én million er det så langt én artist som har fått blankt avslag: Rapperen Arif, som søkte om 1.557.286 kroner.

I begrunnelsen påpekes det at Arifs selskap fremstår som et holdingselskap, som ikke har hatt driftsinntekter siden oppstarten i 2018. Forskriftens krav om minst 30 prosent omsetningsfall i perioden mai-august 2020 målt mot samme periode i 2019 er dermed ikke oppfylt.

VG har bedt Arif og hans management Nora Collective om kommentar til saken.

Publisert: 10.12.20 kl. 11:52

