POP-VETERAN: Joss Stone kan allerede skilte med en snart 20 år lang karriere. Her i London for noen få år siden. Foto: Tabatha Fireman / PA Wire

Joss Stone er gravid: – Vettskremt

Den britiske popstjernen (33) venter sitt første barn.

Nå nettopp

Joss Stone røper nyheten i sin egen podkast «A Cuppa Happy» mandag. Der forteller hun til sin gravide gjest, kokebokforfatter Ella Mills (29):

– Gjett hva? Jeg skal ha en liten baby også! Og jeg er nettopp ferdig med å være kjempekvalm hele tiden. Er det ikke sprøtt å ha noen som vokser inni deg?

Fått med deg? Billie Eilish kuppet Joss Stones rekord

Popartisten, kjent for låter som «You Had Me», «Don’t Cha Wanna Ride», «Tell Me About It», «Right to Be Wrong» og «Super Duper Love»,, er 17 uker på vei.

Vordende barnefar er den amerikanske musikeren Cody DaLuz, som hun har vært kjæreste med siden 2019. I august postet hun video på Instagram der de to sammenligner dialekter og uttale:

Stone røper for øvrig i podkasten at hun er vettskremt ved tanken på fødselen, og at hun ofte våkner opp midt på natten og nærmest har panikk.

– Jeg blir virkelig redd ved tanken på å skulle presse denne ut, sier hun om barnet i magen.

– Kjæresten min sier til meg at «smerte er forbigående», men jeg tenker bare «Å, Gud, jeg vil gråte!».

Stone blir imidlertid beroliget av gjesten, som har et lite barn fra før.

Joss Stone, som opprinnelig heter Joscelyn Eve Stoker, var bare 16 år da hun slo gjennom. I 2013 opplevde hun berømmelsens bakside da to menn ble pågrepet for å ha planlagt drap på artisten. De ble dømt til livstid.

Flere Rampelys-nyheter på VGTV:

Publisert: 05.10.20 kl. 21:33

Les også

Mer om Musikk Podkast