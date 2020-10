STORE: Marcus & Martinius starter voksenkarrieren. Foto: Mattis Sandblad

Musikkanmeldelse: Nye låter uke 40

Bjørn Eidsvåg, Robyn, Virkelig og Marcus & Martinius sin «voksendebut» er blant det VG mener er de viktigste låtene denne fredagen.

Trygve Skaug - «Alle de tinga»

Folkepoeten Trygve Skaug har gitt ut EP med tre låter fra StMorritz-tiden. «Allting blir stilt» het denne da bandet spilte den inn for ti år siden. Da var den spretten pop i lykkelig Morten Abel-stil. Skaug sin solonedtagning er arrangert for mye tettere dans, fyr i peisen og dempet belysning. Muligens har han plukket opp inspirasjon fra «Hver Gang Vi Møtes»-innspillingen. Særdeles pent instrumentert er det i alle fall. Spesielt bruken av cello er effektiv og ven. Lyrikkens hans var allerede rettfram og glassklar i 2010, helt uten mulighetsrom for tolkning. Forvent at denne dukker opp i de programmene som fremdeles sender ønskelåter mellom brennende hjerter i natten.

TING: Gamle sanger om igjen, men med roligere tempo, fra Trygve Skaug. Foto: GRAMMOFON

Marcus & Martinius - «Love you less»

«Hate you more, but I can never love you less» er det passe ungdomskolepoetiske budskapet i det noe masete «voksen-comebacket» til tvillingene fra Trofors. (Den har til og med fått en «explicit»-advarsel for ufint språk). Når det er sagt: De synger rocksteady, både i kvalitet og i ord. Kan vel egentlig ikke minnes at de har vært så gode og utfyllende til hverandre tidligere. Her er de virkelig en vokalduo. Låten er nok dessverre litt for ordinært seig og enkel dagtidpop til å virkelig trenge gjennom mylderet av musikk som kastes forbi oss ukentlig. Like fullt er det utvilsomt at karrieren til vinnerene av MGP jr 2012 på ingen måte krymper.

Musti - «On the low»

Atten år gamle Ugbad Musti fra Tøyen har forlensgt vist seg som en sentral stemme i det vi skal høre på framover. Med februardebuten «Qoyskayga» kombinerte hun det ærlige med det selvsikre. «On the low» er deilig bypop med samme spontane forakt for språklige konvensjoner. Framdrevet av et pianobeat som hadde vært en perfekt chill out-sak på egen hånd. Kombinasjonen med Mustis kontrollerte, men godt nedpå tekst gjør «On the low» til en sak som vokser. «Gro Harlem Brundtland, jeg er next», meldte hun på debuten. Det er vel ikke mindre åpenbart her.

Virkelig - «En blind manns drøm»

Tenkt replikkveksling for sosiale settinger i helgen: «Joda, det går godt med Bodø/Glimt for tiden, men at Bodø også skulle rule poprocken denne høsten er vel nesten litt i overkant.» Nei, det er det ikke. Fire solide singler er allerede ute før denne altfor unge Bodø-trioen (snittalder på 20) slipper sitt andre album i dag. Andresporet minner om mye av høy kvalitet, selvsagt Manchester, anno tidlig åttitall over seg. Det er måten de kombinerer dette med inspirasjon fra 2000-mørkemennene Interpol som gjør dette til et intenst godt godt utgangspunkt de på ingen måte roter bort. «En blind manns drøm» er så energisk og driftig at man kan få troen på ungdommen igjen. Virkelig (sorry).

Dua Lipa feat. Dababy - Levitating

TREDJE GANG: Dua Lipa har gitt ut samme låt fra albumet «Future Nostalgia» for tredje gang. Foto: Warner Records

Gøyal quiz: Hvor mange ganger kan man gi ut en låt i løpet av et år? Dua Lipa er nå oppe i den tredje, om man regner med Madonna og Missy Elliott-remiksen. «Levitating» er blant albumsporene på «Future Nostalgia» som ikke har hatt like enorme moment som for eksempel «Physical» eller «Don’t Start Now». (Selv om de fleste andre ville vært fornøyd med nærmere 70 millioner Spotify-strømminger). Å ta med «Rockstar»-Dababy i det diskodansende svevet her, er litt som da Taylor Swift tok med Kendrick på «Bad Blood». Bare med omvendt fortegn. Dababy virker mest kastet inn for å spre ekstra stjernestøv. Uten at man har gjort så veldig mye annet med låten. Resultatet er noe som underlig nok ikke er blitt automatisk redigert inn på lydsporet til «Trolls».

Bjørn Eidsvåg - «Takk for alt»

TAKK: Bjørn Eidsvåg takker for alt på sin nyeste låt. Foto: Sara Angelica Spilling/Sesong 1

«Takk for at du satte meg fri», hilser Bjørn Eidsvåg på siste singel før albumet som kommer i neste månedsskifte. Selv selger han den inn som en låt som kunne vært skrevet av Kjell Simen i «Parterapi», noe som faktisk er mer presist enn veldig mange andre presseskriv-gimmicker. Her takker en passe viljeløs mann for at noen går fra ham. I like deler ironi og manglende selvinnsikt. Låtarrangementene som har ledet opp til Eidsvågs 28. (!) album har vært rolige og nedstrippet. Det kler ham godt, spesielt i den passe resignerte teksten her. Det eneste virkelig merkelige er at han sier «meg» slik at det rimer på «jeg» og nesten synger på bokmål. Det må da være første gang siden ca. «Bakerste benk» (1978)?

Anna of the North - «Someone Special»

Anna Lotterud har tenkt alternativt rundt egne låter mens hun har sittet inne og hjemme. Rolig og nedpå har hun blant annet gjeninnspilt nydelig slentrende «Dream Girl». Ja, som Apple brukte i en reklame for noen måneder siden. «Someone Special» er ingen nyinnspilling, selv om den føyer seg inn i samme omfavnende coverkonsept. Her er hun på sitt mest iskalde og ensomme noensinne. En i utgangspunktet tradisjonell pianoballade, der klang og vokalbehandling gjør, for å bruke et Jørn Hoel-uttrykk, «varme ut av is» Men ikke tenk mer på ham. Dette er virkelig noe spesielt.

Jonsi feat. Robyn - Salt Licorice

SEKSER: Robyn på Øyafestivalen i 2019. Foto: Hallgeir Vågenes

Ikke skru av. Ja, det begynner knallvondt med en basstromme som er så ravende hard mot ørene at det nesten er smertelig. Men vent. Hør det deilig jublende refrenget, og den overlegne bruken av «only», som nesten høres ut som «å nei». Hør beklagelsen over «scandinavian pain». Alt fra to av Nordens største artister, som samarbeider for første gang. Robyn har allerede ute et knallhard dansegulvsamarbeid med SG Lewis denne høsten. Her blir det beste derfra forent med en annen gigant, Sigur Rós-frontmann Jonsi. Og presentert som det eneste godteriet kun nordiske ganer liker. Mer slik. Takk.

Publisert: 02.10.20 kl. 11:55