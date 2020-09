LEI SEG: Jeg er fryktelig lei meg for at vi pga. dagens usikre situasjon er nødt til å avlyse «Sissels Jul 2020», sier Sissel Kyrkjebø. Foto: Ola Vatn / VG

Sissel avlyser juleturné: – Fryktelig lei meg

Restriksjonene og usikkerheten rundt covid-19-situasjonen gjør at Sissel Kyrkjebø og hennes selskap nå avlyser årets juleturné.

– Jeg er fryktelig lei meg for at vi på grunn av dagens usikre situasjon er nødt til å avlyse «Sissels Jul 2020». Det er leit både overfor mitt trofaste publikum, mine musikere og mitt crew. Jeg gleder meg til å komme tilbake med Sissels Jul i 2021, sier Kyrkjebø i en pressemelding.

Her heter det videre at Sissels juleturné er et stort prosjekt og kostnadsnivået er høyt. På grunn av COVID-19 blir risikoen for høy. Sannsynligheten for å bli satt i karantene etter å ha vært i et av landene er stor.

Ved karantene kan konsekvensen bli at resten av turneen må kanselleres. Turneen var planlagt i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland.



IKKE I ÅR: Slik var det da Sissel Kyrkjebø åpnet sin omfattende juleturné med to konserter i Drammens Teater 22. november i fjor. Foto: Klaudia Lech

Avlysningen kommer bare noen dager etter at det ble kjent at artisten aldri har tjent så mye penger som hun gjorde i 2019 – og at hoveddelen av inntektene stammet nettopp fra Kyrkjebøs juleturné.

Omsetningen for 2019 endte til slutt på 8,7 millioner kroner for 51-åringens heleide Early Bird Music AS. Det er 300.000 kroner mer enn i toppåret 2016. Den gangen ble overskuddet på hele 6, 7 millioner kroner.

Sissel Kyrkjebø avsluttet tidligere i år et av norgeshistoriens mest ambisiøse plateprosjekter, «Reflections I – IV». I forbindelse med sin egen 50-årsdag i 2019, ga hun ut en ny sang hver uke i 50 uker, noe som resulterte i fem plater og 50 låter.

Publisert: 10.09.20 kl. 14:20