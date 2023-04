SUPERTRIO: Bruce Springsteen fikk besøk av sine venner Barack Obama (til høyre) og Steven Spielberg (litt skjult i midten) da han fredag åpnet Europaturneen som bringer ham til Norge i månedsskiftet juni/juli.

Bruce Springsteen i Europa – med Barack Obama

Fredag kveld åpnet Bruce Springsteen sin Europturné i Barcelona med celebre gjester på tribunen; Barack og Michelle Obama, samt Steven Spielberg med kone var alle på plass i den spanske byen.

Den 30. juni og 2. juli står Bruce Springsteen og hans The E Street Band foran til sammen rundt 100.000 nordmenn på Voldsløkka i Oslo. Etter å ha startet sin første verdensturné siden 2016 i Tampa i Florida i februar, har turen fredag kommet til Europa og Barcelona, der han også startet da han gjenforente The E Street Band i 1999.

Springsteen (73) og kona Patti Scialfa (69) har vært i Barcelona i flere dager allerede, og torsdag landet også USAs tidligere president Barack Obama (61) og hans ektefelle Michelle Obama (59).

Med i følget var også filmregissør-legenden Steven Spielberg (76) og ektefellen Kate Capshaw (69).

Kvelden brukte følget til å spise en bedre sjømatmiddag på restauranten Amar, der kjøkkensjefen Rafa Zafra mistet både munn og mæle da den celebre gjengen dukket opp, skal vi tro El Paìs.

– Det var utrolig. Så mye man kan drømme om det, så hadde jeg ikke forestilt meg å være sammen med tre så viktige mennesker og deres ektefeller, sa Zafra til avisen.

Selv om følgets livvakter hadde lagt ned forbud mot fotografering, var det ekspresident Obama selv som initierte en fotoseanse som senere spredte seg raskt utover sosiale medier.

Bruce Springsteen og Barack Obama har vært nære venner og politiske meningsfeller i over 15 år, og Springsteen har flere ganger stilt opp på Obamas politiske møter.

De to har også lagd podkast sammen, «Renegades: Born In The USA», som senere ble utgitt i bokform.