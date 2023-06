HELGEFØLELSE: VGs anmelder har lite å sette fingeren på etter Abel «The Weeknd» Tesfayes opptreden i Telenor Arena tirsdag kveld.

Konsertanmeldelse, The Weeknd, Telenor Arena: Tidlig helg

Verdens største popartist dundrer løs på sin største tromme i Telenor Arena.

Stormannsgal og selvmedlidende. Iskald og kjærlighetssyk. Trist og kåt, kul og tåpelig. Masseappellerende og kompromissløst umiskjennelig.

Paradoksene knyttet Abel «The Weeknd» Tesfaye er mange, men at kanadieren en dag kunne bli en superstjerne – og kanskje alltid har vært det, i det minste i sitt eget hode – har ligget i kortene siden han slapp tre hemmelighetsfulle, klaustrofobiske og essensielle mikstaper i 2011.

Siden det virkelige gjennombruddet med megahiten «Can’t Feel My Face» fire år senere, med en åpenbar dreining mot disco, funk og det syntetiske 80-tallet underveis, har 33-åringen tjoret seg fast til poptronen – i den grad at han har kunnet skape og spille hovedrollen i årets seriekalkun «The Idol» uten at det har gjort noe som helst.

Utenfor arenaen har et ungt og ølmarinert publikum begynt å besvime i junisolen. Innenfor er det også grei kok.

Scenografien, der en massiv statuett og et illevarslende urbant landskap forbindes av en catwalk, gir grunn til å forvente noe annet og mer enn Post Malones dovne show i april.

Traileren til nevnte «The Idol» kunne han dog spart seg for å fyre av.

Seansen innledes med at en hvitkledd prosesjon går på scenen og danser rundt den falliske statuen til tonene av «Dawn FM», som raskt glir over i en heftig tapning av uimotståelige «Take My Breath».

Hovedpersonen har på seg MF Doom-maske, uten at det påvirker vokalprestasjonen hørbart.

Lyden er høy, men uvanlig god, og en versjon av «Can’t Feel My Face» som låter dyrt blir et tidlig høydepunkt.

En voksen dose laser og blinkende publikumsklokker løfter en til sammenligning småkjedelig «Lost in the Fire». Pyro gjør «The Hills» til en så vidt levelig, men samtidig kledelig intens affære.

Rekken av hits blir åpenbar på en kveld som denne, uten at alt materialet engasjerer like sterkt.

Mot konsertens midtparti flyter låtene i stor grad over i hverandre, et grep som ivaretar flyten, men muligens demper slagkraften en smule.

MANGE HØYDEPUNKTER: Klassikeren «Wicked Games» og «I Feel it Coming» er blant anmelderens høydepunkter.

Kveldens høydepunkter teller en tett og tøff «Reminder», vokalprestasjoner som «Faith» (der masken ryker) og «After Hours» (der publikum etter hvert tar fullstendig over), retro-sjelfulle «Out of Time» (som sømløst morfer inn i «I Feel it Coming») og en mektige utgave av den tolv år gamle klassikeren «Wicked Games».

En coverversjon av John Lennons «Jealous Guy» er kveldens første egentlige overraskelse.

Et logisk The Weeknd-valg, men det unge publikummet henger for en gangs skyld ikke med på notene (bokstavelig talt).

«Take Me Back» og «Less Than Zero» løftes til værs av fansen. «Blinding Lights»? Klin kokos.

Det er i det hele tatt lite å sette fingeren på ved disse drøye to timene og godt og vel 30 låtene, annet enn blåst hørsel og en mistanke om at enda litt strammere redigering kunne gjort opplevelsen enda sterkere.

Men måtehold er ikke The Weeknds greie. Og helgefølelse på en tirsdag kan vi godt unne oss litt oftere.