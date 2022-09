AVISER ANKLAGER: Aaron Carter avviser anklagene mot ham og hevder at bare tullet og ville lure folk med vilje,

Fikk politiet på døren etter instagram-sending

Aaron Carter fikk politiet på døren etter at fansen trodde han brukte narkotika mens han var live på Instagram.

Det skriver TMZ.

Ifølge nettstedet skal politiet ha fått en bekymringsmelding fra fansen etter at de fryktet at Carter brukte narkotika mens han var off-camera under direktesendingen på Instagram.

Midt under sendingen gikk nemlig Carter i svart og flere av hans fans og følgere mente å høre lyden av spray og inhalering i bakgrunnen.

TMZ som har vært i kontakt med politiet bekrefter de hadde fått en bekymringsmelding om at Carter var i ferd med å ta en overdose mens han var på sosiale medier.

Det skal ha resultert i at politi og brannvesen oppsøkte Carter på hans bolig. Etter lang tid åpnet han døren og hevdet at han hadde vært rusfri i fem år og at han var veldig lei av å «anmeldt» på denne måten.

– Derfor «lurte» jeg de som fulgte sendingen med vilje, sier Carter i en kommentar til TMZ.

Aaron Carter er kjent for låter som «I Want Candy» og «Sooner Or Later». Han er også broren til Nick Carter, som er medlem av popgruppen Backstreet Boys.

Carter har en turbulent fortid. Broren Nick Carter har tidligere sammen med søsteren Angel bedt om besøksforbud for broren Aaron Carter. Bakgrunnen er ifølge ham at Aaron skal ha kommet med trusler mot boyband-stjernens familie.

Aaron Carter også i et intervju med «The Doctors» sagt at han er diagnostisert med flere psykiske lidelser som schizofreni, manisk depresjon og angst, skriver People.