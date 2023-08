Konsertanmeldelse: Sigrid, Tøyenparken: Allværspop på sitt beste

Sigrid har en nesten nifs evne til å samle et frynsete festivalpublikum.

Hva skjer, Sigrid?

Det er vanskelig å komme utenom spørsmålet. Lite har skjedd på låtfronten siden forrige gang undertegnede så henne live i fjor vår, da hun feiret slippet av andrealbumet «How to Let Go» med en finfin konsert i Oslo Spektrum.

Fredag kom riktignok singelen «The Hype», en UK garage-flørtende sak som har mye for seg, men som like fullt ville vunnet stort på å tøye de soniske grensene ytterligere noen hakk.

Et proft, trygt og tidvis ordinært låtmateriale forblir Sigrids fremste akilleshæl som artist. Styrkene hennes som sanger og scenepersonlighet har derimot fått næring gjennom utstrakt konsertvirksomhet det siste året.

Dermed knytter store deler av spenningen denne kvelden seg til i hvilken grad Sigrid har utviklet sceneshowet – og hvorvidt noe har skjedd i det hele tatt. Kan det forventes noen sprell på Øyas avslutningskonsert?

Sigrid entrer scenen i sitt klassiske sceneantrekk – hvit T-skjorte og jeans – og fyrer av en noe oppbiffet og meget overbevisende «It Gets Dark». Lyden er befriende god, noe som også kommer en tett og drivende «Burning Bridges» til gode. En herlig og lett cheesy «Plot Twist» befester den gode vibben.

Kraftballaden «In Vain» har ikke helt det samme grepet om publikum. «Risk of Getting Hurt» er på sin side nøyaktig så fin som popmusikken på 90-tallet kunne være. «Thank Me Later» er det andre grove The Killers-tyveriet (minst!) i Tøyenparken det siste døgnet, og den blekner mot påfølgende og allsangdrevne «Sucker Punch».

Den passe disco- og nyveiv-infiserte «A Driver Saved My Life» stikker seg ut blant låter i Coldplay-tradisjonen, som det forekommer flere av i løpet av seansen. Flere av dem er i utgangspunktet smått kjedsommelige, men Sigrid makter likevel å pumpe tilstedeværelse inn i dem.

Likevel blir det en stor opptur når hun setter seg ved tangentene for «Dynamite» og «Home to You». Og når hun synger dritten ut av «Grow». Og når «The Hype» runger utover Tøyen-amfiet, i en langt mer potent tapning enn studioversjonen.

Sigrid synger sikrere og bedre enn noensinne, med merkbart færre overtente utrop mellom vers og refrenger.

Legg til treffsikre versjoner av «Don’t Kill My Vibe» og «Mirror», og det begynner mistenkelig å ligne en tilfredsstillende festivalavslutning.

Selv for en gretten musikkanmelder som fortsatt ønsker seg enda sterkere låter i neste omgang.

