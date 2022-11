POPDIVA: Christina Aguilera, her under Cinema Against AIDS amfAR gala i Antibes i Frankrike i mai i år.

Christina Aguilera lager «svært personlig» dokumentar

Christina Aguilera (41) har blitt fotfulgt av TV-kamera både privat og på jobb i halvannet år.

Aguilera følger dermed i fotsporene til andre kvinnelige popartister, som den siste tiden har valgt å brette ut «alt» i TV-dokumentarer, deriblant Taylor Swift (32), Shania Twain (57) og Selena Gomez (30).

Når dokumentaren om Aguileras liv etter hvert skal presenteres for publikum, blir det også med tilbakeblikk på markante hendelser i livet og karrieren, opplyser regissør Ting Poo (44) til Rolling Stone.

Ukjente opptak

41-åringen har angivelig hentet frem bilder og videoopptak som til nå har vært ukjent for offentligheten. I tillegg har hun invitert TV-teamet ekstra tett på de siste 18 månedene.

– Christina Aguilera er en av de mest ikoniske artistene i vår tid. Musikken hennes har inspirert millioner av mennesker verden over, sier Ting Poo til Rolling Stone.

– Jeg er dypt beæret over å få fortelle historien om mennesket bak musikken, legger han til.

LONDON: Christina Aguilera i O2 Arena i august i år.

Time Studios og Roc Nation står for produksjonen av dokumentaren, som fordyper seg i Aguileras reise fra barnestjerne til tenåringsidol og voksen artist.

Også Roc Nation beskriver Aguilera som «et ikon».

– Som ung artist brøt hun regler og banet vei for fremtidige stemmer. Vi er stolte over å jobbe med Christina og Time Studios for å gi liv til et så personlig prosjekt, sier Lore York, sjef i Roc Nation, til det amerikanske musikkbladet.

Agulera selv har til gode å kommentere arbeidet, men hun mimret til sine 8,5 millioner følgere på Instagram i går at det da var ti år siden hun ga ut sitt syvende studioalbum, «Lotus».

Tidlig start

Aguilera var bare 16 år da hun slo gjennom med «Reflection», filmlåten til Disney-klassikeren «Mulan». Ett år tidligere hadde hun debutert som barnestjerne i Disneys «The Mickey Mouse Club».

41-åringen har siden gitt ut flere album, og platesalget skal være på over 50 millioner eksemplarer på verdensbasis. Blant hitlåtene er «Dirrty», «Genie In A Bottle», «Hurt», «Beautiful» og «Fighter». I tillegg har Aguilera spilt i flere filmer og figurert som dommer i «The Voice».

PRISVINNER: Christina Aguilera vant mange trofeer i starten av karrieren, som her umder MTV Video Music Awards i New York i 2001.

I 2020 sto Aguilera for balladen «Loyal Brave True», filmlåten til nylanseringen av «Mulan».

– Det er så fantastisk å føle at ringen er sluttet som moden kvinne, en som har hatt en strålende karriere så langt, og som nå kan ta med barna mine på denne «live action»-filmen, uttalte popartisten den gangen.

Aguilera har en sønn på 14 år fra sitt første ekteskap med Jordan Bratman (45) – og en datter på åtte med sin nåværende forlovede, Matthew Rutler (37).