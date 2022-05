Albumanmeldelse Sigrid «How to Let Go»: Hør den stemmen

BUNAD: Presentasjonen av de nye sunnmørsbunadene gikk ganske bra. Selv om enkelte i bunadspolitiet hadde innvendinger til bringeduken.

Sterkere vokal. Svakere låter.

Av Tor Martin Bøe

To album ut i karrieren kan man lure på hvorfor Sigrid Solbakk Raabe ikke var en av de utvalgte vokalistene til Röyksopps album som kom forrige uke. Sterkere, klarere og mer kontrollert popvokal velegnet for elektroniske drømmer skal man lete langt og lengre enn langt etter.

Både innenfor og utenfor landegrensene – hvis det er viktig.

Sett på «Thank Me Later». Albumets fjerdespor er det første øyeblikket der man virkelig fatter omfanget av hva den vokale superstjernen med store bokstaver får til, nesten bare ved å trekke pusten.

Gå så videre til «Last to Know». Kun rå, raspende intens vokal og et piano i tre minutter. Utvilsomt en av de sterkeste prestasjonene på i alle fall en norsk popplate i 2022.

Men dette er ikke finalen i «The Voice», eller tilsvarende. Stemme og formidling alene gjør dessverre ikke et album. Selv om det hjelper.

«How to Let Go» er tolv låter som ender i den passe smart titulerte «High note». Fullpakket med vokale og musikalske prestasjoner. Dessverre ikke et låtmateriale som kan måle seg med de andre kreftene som er i spill.

Dua Lipas norske låtskriver Caroline Ailin, hun med Dua Lipa på telefonlisten, har bidratt på låter som er i øvre middelklasse av internasjonal kraftpop. Produsent Sly (Sylvester Willy) er en kommende dansk supersådan med fingre og hjerne bak Dua Lipa-låten «We're Good» og Shawn Mendes’ «Higher».

Anført av artisten selv gjør trioen et album som bryter noe sammen under sin egen vekt. Enorme øyeblikk, som det fantastiske Bring Me The Horizon-samarbeidet «Bad Life», den nydelige, leirbålsdrevne nesten-avslutteren «Grow» og for så vidt discoflørten «A Driver Saved My Life». Låter som i albumform avdekker for eksempel «Dancer», «Risk of Getting Hurt» og lovsangen «Mistake Like You» som på grensen til uvesentlige.

«Thank Me Later» er derimot ingen likegyldighet. En foroverlent, tempohøy ballade med den samme umiddelbare forståelsen av åttitallsmusikk filtrert gjennom vår tid, som både The Weeknd og, nok en gang, Dua Lipa forstår så godt.

Artisten står på taket av en åttitalls-BMW langt inne i en norskaktig dal på coveret. Om det skal demonstrere landlig opphav eller er en ubevisst Frank Ocean-referanse er ikke viktig. Det er et albumomslag som viser mye mer styrke og slagkraft enn det smått skuffende albumet det representerer.

Men du verden. For en stemme.