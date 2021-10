Låter uke 40: Måneskin, 24kGoldn og Lars Winnerbäck: Ingen kjære mor

INGEN KJÆRE MOR: Måneskin er lei italienske floskler på sin nye låt.

Italienske floskler fra Måneskin, skoreklame fra 24kGoldn og nye svenske observasjoner av Karl Johans gate er noe av det VG har hørt på denne uken.

24kgoldn med Lil Tecca– «Prada»

GLEDE Singer/songwriter/model Golden Landis Von Jones, mannen bak fjorårets «Mood», fortsetter å hause merkevarer i låtene sine. Sist var han for eksempel innom Chanel. Nå er det en ublu hyllest av hans foretrukne skovalg. Det er jo greit, det altså. Utover at låten egentlig bare er et søtt riff som ikke er mer enn akkurat det. Søtt, altså. Og passe tomt.

Emma Schneider – «Best You’ll Ever have»

VREDE Sannelig er flammende sinne på vei inn i norsk pop igjen. Emma Schneider er akkurat så ulmende myk i kantene at det sannsynligvis er mulig for selv fullvoksne promofolk å få henne spilt på selv de snilleste radiokanalene. I bunn her finner vi likevel det samme ektefølte agget som Olivia Rodrigo stjal fra Paramore, og etterpå glemte å levere tilbake. Det er ikke det beste noensinne, men langt over «ganske godt».

Sebastian Zalo – «Babylon»

STREDE «De neste»-suksessen Zalo fikk egentlig uforskammet lite oppmerksomhet for forrige singel, Ingebjørg Bratland-duetten «Skyggens Mann». «Babylon» er en jublende popforelskelse med litt i overkant mange bibelske allusjoner i teksten. Som tematisk turnerer rundt det å komme seg hjem fra byen, muligens for å sove. En slags «Suser av gårde» for vår tid, om man absolutt skal ha en referanse.

BIBELSK: Sebastian Zalo griper til bibelske bilder i oppfølgeren til «Skyggens mann»

Keiino – End of time (Taste of Heaven)

ENDETID Akkurat passe timet Halloween-låt fra folkets vinnere av Eurovision 2019. Tettere på «Rocky Horror Picture Show» enn «Spirit in the Sky». Alexandra Rotan fortsetter å bevise hvorfor hun fortjener høy pallplassering i årets Stjernekamp. Så får det så være at det tøyseskumle «end of time»-hooket er skremmende likt om-ma-ma-hooket til «Sweet but Psycho».

Myra – «Kan ikke falle»:

VENTETID Et videre dypdykk i det lekkert dunkle elektronikalandskapet Myra viste først fram i «Dovre faller». «Kan ikke falle» kommer selvsagt *før* denne på albumet hennes som slippes neste fredag. Her nærmer hun seg enda mer Annie sitt bilkjørende nattemørke. Som låt bruker den litt tid på å falle ned som noe mer enn en stemning. Men for en stemning.

Måneskin – «Mammamia»

BLENDETID Sannsynligvis den kommersielt mest vellykkede Eurovisionvinneren siden ABBA følger opp med et kompakt, sint og mykrockete forarget anliggende. Som deler tittel med nettopp ABBA. Der stopper også all indre likhet. Samtidig kan hverken Victoria, Ethan, Damiano eller Thomas sies å være sjokkerende fengende i denne tettspilte, passe forutsigbare riffavskriften man har hørt mange ganger tidligere. Litt for mange ganger.

FORLATER: Ida Jenshus går inn i høsten lavmælt smertefullt.

Ida Jenshus – «Leaving You»

DISTANSE Om man ikke hører etter, er «Leaving You» tre minutter vakker vemod. Det skjer mer i denne teksten enn som så, i et smertelig direkte oppgjør. Hovedpersonen i teksten forlater et forhold som inkluderer slagmerker og pillemisbruk. En mer fokusert Ida Jenshus enn på lang tid, som klarer å bruke de beste delene av seg selv til å være lavmælt høylytt.

Kylie Minogue og Years & Years – «A Second to Midnight»

GENANSE Olly Alexander og Kylie sammen er en sterk duo allerede på det digitale papiret. Sannelig har ikke selveste Martin Sjølie, Sigrids produsent og medlåtskriver, også blitt involvert i denne frilynte og akkurat passe bekymringsløse discopopen. «A Second to Midnight» kommer ikke til å forandre noe som helst. Utover at den gjør akkurat det en danselåt som teller ned til midnatt skal gjøre: Nemlig være ganske tett på uimotståelig dansbar.

Lars Winnerbäck – «Grand Hotel»

BALANSE Mulig det er innbilning, men svenske artister har en tendens til å nærme seg hverandre i løpet av karrieren. Her kombinerer en av de største akkurat nå to av de største både da og nå. Cornelis Vreeswijk og Joakim Thåström møtes i en massiv og industrielt mørk sak om hendelser på Karl Johans gate i Oslo. Det er et narrativ som fjerner seg flere steg fra de som bare har et forhold til «Om du lämnade mig nu».