SOLID PANDEMI-INNTEKT: Til tross for at Maria Mena knapt kunne holde konserter i fjor på grunn av pandemien, fikk selskapet hennes et rekordoverskudd.

Rekordår for Maria Mena

Maria Mena noterte seg for tre millioner i overskudd og en omsetning på 9,3 millioner i 2021. Aldri før har inntjeningen vært større i selskapet hennes.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Ferske tall fra Brønnøysundregisteret viser at 2021 ble et solid økonomisk år for vår populære artist, dette til tross for at pandemien også la store begrensninger på konsert og turné-virksomhet dette året.

Ifølge regnskapet hadde Menas selskap MEN AS i fjor inntekter på hele 9, 3 millioner kroner og et overskudd før skatt på 3,1 millioner.

Tallene viser også klart at pandemien påvirket selskapets økonomi atskillig sterkere året før, i 2020. Da var de tilsvarende tallene 2, 8 millioner (inntekter) og beskjedne 510.000 kroner i overskudd.

Maria Mena tok ikke utbytte i fjor, men overførte snaut 2, 4 millioner kroner til egenkapitalen som nå utgjør tett oppunder 8 millioner kroner.

MØTTE KOLLEGER: Sist vinter var Maria Mena med i TV2s «Hver gang vi møtes». Bak Stian «Staysman» Thorbjørnsen ser vi fra venstre Arne Hurlen, Hanne Krogh, Agnete Saba, Trygve Skaug, Hkeem og Maria Mena.

VG har rettet spørsmål til Maria Menas manager, Rune Lem, om hva som ligger bak suksessen i 2021, men Lem ønsker ikke å kommentere tallene.

Mena fikk i fjor en av landets største hits som gjestevokalist og medforfatter til Halva Prisets «Den fineste Chevy’en» og skulle selv gitt ut andre del av sitt albumprosjekt «They Never Leave Their Wives», men utsatte dette i april i fjor fordi hun ønsket å vente til pandemien var over og hun kunne spille konserter igjen.

– Jeg føler jeg stadig ser singler og album som blir utgitt i disse dager uten å nå sitt fulle potensial. Jeg vil ikke gi ut mer musikk uten å kunne spille den live for dere RETT etterpå, skrev hun som forklaring til fansen i et Instagram-innlegg.

Maria Mena var også sentral i fjor vinters sesong av TV2-suksessen «Hver gang vi møtes».