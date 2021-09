I HARDT VÆR: Marilyn Manson.

Marilyn Manson nekter skyld i spyttesaken

Rocker Marilyn Manson (52) tar avstand fra anklagene om at han skal ha spyttet på en kvinnelig videofotograf.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Deadline og en rekke andre amerikanske medier melder at Manson har erklært seg ikke skyldig i siktelsen. Musikeren har ikke selv vært i retten, men en skriftlig erklæring skal ha blitt levert i retten i New Hampshire på hans vegne.

Dato for neste høring er satt til 7. desember.

Den aktuelle saken har ikke sammenheng med de mange andre alvorlige anklagene som er blitt fremsatt mot musikeren i år, nemlig at Manson skal ha forgrepet seg og trakassert kvinner i en årrekke.

I stedet er stridens kjerne en hendelse som skal ha funnet sted under en konsert i New Hampshire i august 2019, der Manson ifølge siktelsen skal ha spyttet og snytt seg på en kvinnelig videofotograf.

Den omstridte rockeren meldte seg for politiet i Los Angeles, der han har sin base, i juli – etter at det var utstedt arrestordre på ham. Brian Warner, som artisten egentlig heter, ble løslatt mot kausjon etter avhør.

Større etterforskning

Manson er fra før under etterforskning av føderale myndigheter for andre forhold. «Game of Thrones»-skuespiller Esmé Bianco (39) har saksøkt ham for seksuell, fysisk og emosjonell mishandling i perioden 2009–2011.

Selv nekter Manson konsekvent for anklagene.

Snøballen begynte å rulle da Mansons eksforlovede, skuespiller Evan Rachel Wood (33), i januar ut med anklager om vold og seksuelle overgrep.

Mansons manager, bookingbyrå og plateselskap har droppet sine samarbeid med 52-åringen, og han har fått fyken fra flere TV-prosjekter.