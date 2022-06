1 / 3 BRYLLUPSFORBEREDELSER: Ifølge kjendisnettstedet TMZ skal Britney Spears og Sam Asghari gifte seg her i Los Angeles torsdag. forrige neste fullskjerm BRYLLUPSFORBEREDELSER: Ifølge kjendisnettstedet TMZ skal Britney Spears og Sam Asghari gifte seg her i Los Angeles torsdag.

TMZ: Her skal Britney gifte seg

Kjendisnettstedet deler torsdag ettermiddag bilder av det som skal være bryllupsforberedelsene til Britney Spears (40) og Sam Asghari (28).

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

TMZ meldte natt til torsdag norsk tid at Britney og hennes skuespillerforlovede Sam Asghari skal gifte seg i dag – i en intim seremoni med 100 utvalgte slektninger og venner.

Torsdag ettermiddag kunne samme nettsted vise bilder av et stort, hvitt telt som ble rigget opp i Los Angeles, og som skal vise bryllupsforberedelsene.

Paret selv har foreløpig ikke kommentert den forestående begivenheten.

Ifølge TMZ er Britneys storebror Brian Spears (45) vært invitert, men ikke moren Lynne (67), faren Jamie (69) eller søsteren Jamie Lynn (31).

Det er isfront i Spears-familien i kjølvannet av det omstridte vergemålet som Britney fikk rettslig hjelp til å løsrive seg fra før jul i fjor – etter 13 års formynderi.

STJERNEPAR: Britney Spears og Sam Asghari på GLAAD-galla i Beverly Hills i 2018.

Det kommende ekteskapet blir det andre gyldige for Britney, som var gift med Kevin Federline (nå 44) fra 2004 til 2007. De har to sønner på 15 og 16 år sammen.

Første ekteskap annullert

Men det blir faktisk vielse nummer tre for det amerikanske popikonet.

Tidligere i 2004 giftet Britney seg nemlig på impuls med barndomskameraten Jason Allen Alexander i et kapell i Las Vegas. Vielsen skapte store overskrifter, men ekteskapet varte bare i 13 timer før det ble annullert.

Både brud og brudgom var da 22 år gamle, og popprinsessen forklarte etterpå at gjennomførte bryllupsstuntet fordi hun ville finne på noe «vilt og sprøtt».

Det var etter skilsmissen fra Federline at Britney fikk en voldsom kollaps og havnet under vergemål.

Ekteskapet blir det første for Asghari. Tidligere i vår kom nyheten om at han og Britney ventet barn sammen, men i mai kom den triste beskjeden om at hun hadde spontanabortert.

Snart fem år har gått siden Britney bekreftet at hun hadde forelsket seg i Asghari, som da jobbet som personlig trener. Paret møttes under innspillingen av musikkvideoen til «Slumber Party» i 2016, der han figurerte som hennes flamme.

I fjor høst forlovet de seg.

Asghari er i ferd med å slå seg opp som skuespiller og har de siste årene vært å se i blant annet «NCIS», «Hacks», «The Family Business» og «Black Monday».

Hans største rolle til nå er imidlertid i den kommende thrilleren «Hot Seat» mot Mel Gibson (65). Filmen er ferdig spilt inn, men har ikke hatt premiere.

Asghari, som er født i Teheran og vokst opp i USA, har tidligere gått ut og takket sin mer berømte kjæreste for drahjelpen.