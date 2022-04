THE WANTED: (F.v.: Jay McGuiness, Siva Kaneswaran, Max George, Tom Parker og Nathan Sykes i New York i 2012.

The Wanted hyller død kollega

The Wanted-stjernen Tom Parker ble bare 33 år. Nå har bandkollegene laget en spesiell hyllest.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Parker døde av kreft 30. mars, og i forrige uke ble han gravlagt.

Nå har resten av bandet laget en musikkvideo med bilder og klipp fra sin tid med 33-åringen.

Sangen er godt kjent for The Wanted-fansen. Den kom i 2012 og har tittelen «Gold Forever». Det er nettopp Parker som synger innledningen på låten, og i den nye videoen er det tilbakeblikk på glade stunder.

«Sov godt, bror», skriver kollegene.

BEGRAVELSE: Tom Parker ble fulgt til sin siste hvile i London 20. april. Bandkollegene Max George (t.v.) og Jay McGuiness (i midten) var med og bar kisten.

Entertainment Tonight er blant mediene som omtaler videoen, som rundes av med en gruppeklem.

Videoen er sett over 320.000 ganger siden den ble lagt ut før helgen. I skrivende stund har over 2000 kommentert og delt tanker og minneord.

Parker etterlater seg kona Kelsey Hardwick (31) og parets to barn. Den yngste er bare halvannet år.

Enken holdt en gripende tale i begravelsen og brast i gråt da hun snakket om ektemannens sykdom. Hun sa i talen at de fikk 13 år sammen, men at det føles som 1000 år – og at hun vil oppdra barna i tråd med Parkers livsverdier.

EKTEPAR: Kelsey Hardwick og Tom Parker på en filmpremiere i London i 2016.

Sammen med resten av irsk-britiske The Wanted opplevde Parker stor suksess i 2010 med hitlåter som «All Time Low», «Walks Like Rihanna» og «Glad You Came».

The Wanted var for øvrig blant artistene som opptrådte på VG Lista Topp 20-showet på Rådhusplassen i Oslo i 2013.

Etter at The Wanted tok pause i 2014, har Parker blant annet spilt i sceneoppsetningen av «Grease» i hjemlandet. Han har også kokkelert seg til semifinalen i «MasterChef».

Parker var aktiv på scenen sammen med kollegene inntil nylig.