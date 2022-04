RØD LØPER: Lorde på et arrangement i Los Angeles i september 2021.

Lorde om sceneskrekk: − Måtte drikke tequila for å lande

I et nyhetsbrev til fansen, skriver Lorde (25) at hun på denne turneen er blitt mye bedre til å takle sceneskrekken hun var plaget av før.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Ella Marija Lani Yelich-O'Connor, som hun egentlig heter, er på turné med sin tredje plate, «Solar Power».

Turneen er på mindre scener, og i et nyhetsbrev tirsdag, delte Lorde at det betyr mye og demper sceneskrekken.

– Sceneskrekken min er så vidt en faktor nå – jeg bare føler meg rolig, ivrig etter å henge med dere i halvannen time. Det føles annerledes nå, mer overkommelig, mer på mine vilkår, skriver hun ifølge Billboard.

PÅ SCENEN: Lorde opptrer i Los Angeles i august 2017.

Hun røper også at sceneskrekken har vært veldig alvorlig tidligere:

– Jeg pleide å komme av scenen og føle meg som om jeg hadde gått fra en planet til en annen. Adrenalin-toppen var så massiv, frykt-responsen jeg måtte motvirke så enorm. Jeg måtte tygge en «gummy» (flere steder i USA er det vanlig og lovlig med cannabis-godis) eller drikke en tequila bare for å lande litt, skriver Lorde.

SOL: Lorde på «Good Morning America»-sommerkonsert i New York i august 2021.

Artisten fra New Zealand slo gjennom da hun bare var 16 år gammel. I 2013 lå låten «Royals» 23 uker på VG-lista.

Nå forteller hun at hun har en ny rutine etter konserter der hun skriver ned detaljer om mennesker hun har sett i publikum. Hun skriver at hun ønsker å være på topp for publikum, men at hun frykter tilbakefall til gamle vaner:

– Jeg har spist ganske sunt. Har ikke falt tilbake til den uunngåelige «stoner» pizza-rutinen etter konserter (selv om dere veeeeet den kommer).