TOSPANN: Heidi Ruud Ellingsen og Kåre Conradi skulle gått på scenen sammen i Oslo til høsten.

«The Big Band Show» på Chat Noir tas av plakaten

Det planlagte musikkshowet til Heidi Ruud Ellingsen (36) og Kåre Conradi (50) i Oslo er avlyst.

Det bekrefter arrangør Tor Arne Ranghus til VG.

«Det er med tungt hjerte vi dessverre må avlyse forestillingen «The Big Band Show» høsten 2022», skriver han i en e-post.

Ranghus forklarer at beslutningen skyldes sviktende billettsalg.

«Vi ser tydelig at den voksne delen av befolkningen kvier seg for å kjøpe billetter nå etter pandemien. Vi er veldig lei oss for å måtte gå til dette skrittet! «, skriver han videre.

Ranghus, som driver scenearrangøren Taran, sier at han hadde håpet at dette skulle gå bedre.

«Vi lover å gjenoppta forestillingen på et senere tidspunkt hvis mulighetene byr seg», runder han av med.

Alle som har kjøpt billetter får refundert pengene.

VG er blitt kontaktet av skuffede billettkjøpere som nå har fått beskjed om at Chat Noir-oppsetningen, som skulle ha premiere 7. september, ikke blir noe av.

Ellingsen og Conradi jobbet første gang sammen etter at førstnevnte i 2007 vant NRK-konkurransen «Drømmerollen», der premien var å få spille mot nettopp Conradi i musikaloppsetningen «Singin' in the Rain».

Siden har Ellingsen slått seg stort opp som både skuespiller og artist.

I «The Big Band Show», som har reklamert med billettsalg helt frem til i dag, skulle de to altså figurere sammen igjen.

