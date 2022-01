LUR GJENG: Øystein, Lars, Lars og Lars tar sjanser på «Evige dager» – med stort hell.

Plateanmeldelse: de Lillos – «Evige dager»: Det er kake igjen

deLillos

«Evige dager»

(Drabant Music)

Løse konseptuelle føringer resulterer i deLillos’ mest vitale plate på årevis.

Av Marius Asp

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Da deLillos slapp «Dum som et menneske» for to år siden – like før pandemien skulle ta strupetak på tilværelsen for de fleste av oss – var det lett å ta dem for gitt. Albumet var solid, for all del, men ikke så mye mer enn det, og det føltes ikke lenger essensielt å følge dem fra album til album.

«Evige dager» – deres 19. studioalbum – er et helt annet beist enn forgjengeren. Og alt tyder på at en mer «dogmatisk» tilnærming til sitt eget virke har gitt Lars, Lars, Lars og Øystein ny oppdrift, både som musikere, låtskrivere og gruppe.

Albumet består av 18 låter – fordelt utover en A- og en B-side – som spiller uavbrutt. Flere av sangene er utbygde snutter som fungerer som bindeledd mellom ulike ideer og melodier, og som tar langt færre hensyn til populære konvensjoner enn deLillos vanligvis gjør. I tillegg er alle akustiske gitarer byttet ut med sine elektriske fettere, noe som resulterer i rause og lekre mengder strengearbeid.

Lars Lillo-Stenbergs lyriske fetisjer er i aller høyeste grad intakte: Det store i det lille, det lille i det store. Unge drømmer, voksent hverdagsliv. Storøyd undring, nostalgisk lengsel og håp i hengende snøre.

Det er imidlertid musikken som driver «Evige dager» – i aller høyeste grad inkludert instrumentalene. Disse soniske postkortene kan tidvis minne både om Wilco anno «Sky Blue Sky» og de mest eventyrlystne delene av «Abbey Road» – som på det progga mini-eposet «Hvem», dissonante, hakkete «Forstår du» og den foruroligende og vakre «En av dagene».

Men også de «ordentlige» sangene er fulle av uventede og velkomne øyeblikk. «Beskjeden mann», «Enda en gang», «Du må ikke si det» og «Hele verden» viser Lars Lillo-Stenbergs spennvidde som pop- og rocksnekker. Melodiene er lekne, men dype.

Aller sterkest funkler kanskje «1993», Lars Lundevalls ømme kjærlighetsbrev til året han ble med i gjengen – en like deler smart, nostalgisk og rørende parafrase over «Neste sommer».

Festen er åpenbart ikke over for deLillos’ omfattende fanbase, som sporenstreks bør utvides ytterligere med «Evige dager». Store ord, kanskje, men: Denne ryker rett inn blant bandets fem beste utgivelser hittil.

BESTE LÅT: «1993»