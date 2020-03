Slik minnes vennene Jahn Teigen: – Jahn var helt unik

TØNSBERG/OSLO(VG) Venner og familie står i kø for å minnes Jahn Teigen utenfor Tønsberg domkirke.

Jahn Teigen døde i Ystad i Sverige den 24. februar i år. Den folkekjære artisten ble 70 år gammel.

Venn og samarbeidspartner gjennom mange år, Heroes Falsk, sier til VG at det er et kapittel som er over.

– Det er et kapittel som er over, egentlig for alle. Det er veldig trist. Selv om det ikke kom som et sjokk, så følte jeg egentlig ikke at han kom til å dø noen gang. Men det kommer han jo ikke til å gjøre heller, i folks minne. Det er nok av sanger og ting som er igjen, sier Herodes Falsk til VG på vei inn i kirken.

Det er ikke så lenge siden han var i kontakt med vennen.

– Det er veldig uvirkelig å stå her. Jeg er som bikkjene mine når jeg tar dem med på biltur. Jeg bare er med. Så håper jeg på at når vi er fremme er alt greit igjen. Det er en veldig spesiell dag, sier Falsk.

Før bisettelsen kjørte bårebilen en æresrunde i Tønsberg til tonene av «Adieu» fra klokkespillet i Møllergaten. I Tønsberg var det mange som hadde møtt opp for å ta et siste farvel med artisten. På grunn av coronaviruset ble det satt restriksjoner for hvor mange som får komme inn i Tønsberg domkirke.

Blant dem som var til stede er Jan Fredrik Karlsen.

– Jeg har både et fan-forhold, og gjennom mitt profesjonelle liv hatt muligheter til å treffe ham og noen ganger jobbe med ham. Det er uunngåelig, når man er fan av musikk, ikke å verdsette høyt det han har bidratt med i tiår etter tiår. Fra banebrytende med progrock, til vakre ballader og igjen banebrytende med Prima Vera gjennom komikk og musikk, sier Karlsen.

De to møttes mange ganger, spesielt gjennom deres gode felles venn Lage Fosheim.

– Jahn var helt unik. Han hadde en tilstedeværelse på scenen. Han kunne stå på hvilken som helst scene og skape noe helt unikt. Den gaven er sjelden. En fantastisk sangstemme, og har laget noen av de mest folkekjære låtene som alle synger med på. Det er helt spesielt, sier Karlsen.

MINNES JAHN: Jan Fredrik Karlsen. Foto: MATTIS SANDBLAD

– Han var en god venn. Alle har et forhold til Jahn Teigen, men for meg har det vært et 30 år langt vennskap. Vi har jobbet profesjonelt, og så ble vi etter hvert gode venner, sier TV 2s kanaldirektør Trygve Rønningen.

– Hvordan vil du huske Jahn?

– Det er mye man husker på en dag som dette. Men det siste er å sitte med ham i Sverige og lytte til noen av de siste låtene. Vi hørte på ny musikk som han testet på noen av oss kompisene. Og det er rart å tenke på i dag at vi lyttet til musikk som aldri er blitt utgitt, sier Rønningen.

MINNES TEIGEN: Tom Mathisen. Foto: MATTIS SANDBLAD

En annen som har møtt opp er Tom Mathisen.

– Det er en veldig trist dag. For det er en god venn og en stor artist som er borte. Det blir en spesiell dag med mange tanker og mange minner, sier han.

Mathisen kaller tiden med Prima Vera en av de morsomste periodene i sitt liv.

De to har kjent hverandre siden 70-tallet.

– Det er noen måneder siden vi møttes sist. Da snakket vi om det vi snakker om nå. Gamledager, hvor fint vi hadde det og hva vi har opplevd sammen. Det var hyggelig, sier Mathisen.

Han beskriver Teigen som vital, med godt humør og som en som sto på uansett.

Elisabeth «Bettan» Andreassen kaller Teigen «den gale mannen, den varme mannen, den morsomme mannen».

MYE KJÆRLIGHET: Elisabeth Andreassen på vei inn i bisettelsen. Foto: MATTIS SANDBLAD

– Det er viktig å tenke på at Sara, Anita og familien har fått med seg så mye kjærlighet og bekreftelse fra det norske folk, som uttrykte sin store kjærligheten til Jahn da han ble borte. Det var viktig for meg da jeg og jentene mine hadde et stort tap, den tsunamien av kjærlighet og bekrefteste på hvor mye han betydde for alle. Det er det viktigste i dag, sier Andreassen, som mistet ektemannen Tor i 2016.

FULLROSER TEIGEN: NRK-programleder Dag Erik Pedersen. Foto: MATTIS SANDBLAD

NRK-programleder Dag Erik Pedersen var en nær venn av Teigen.

– Det er veldig spesielt å stå foran domkirken her i dag og vite at det er et farvel. Jeg tror aldri han forlater oss helt, men det er en epoke som er slutt. Kanskje når man først kommer inn i kirkerommet skjønner man at det er farvel man skal ta, sier Pedersen.

De to har kjent hverandre lenge, og møttes sist før jul. Da hadde de to dager sammen i Skåne med minner, latter og humor.

– Han var en gjøgler til det siste. Det siste møtet var et veldig fint møte, så det er veldig rart det skulle gå så fort.

– Jeg kan ikke få fullrost fyren nok. Han var en kamerat som alltid var der. Han var en mentor for meg, og jeg var det for ham. Vi møttes sammen i Italia, og hadde trøbbel på hver vår side. Men vi fant ut av det begge to, og kom tilbake: Jeg som TV-mann og han på scenen der han hørte hjemme. Det var en utrolig fin tid, for vi var så ærlige med hverandre. Det var så nakent, sier Pedersen.

