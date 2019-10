KOLLEGER: Sondre Lerche debuterer snart som forfatter, etter 18 år som artist. Linnéa Myhre ga ut sin første roman i 2012, etter en håndfull år som «sinnablogger». Foto: Mariam Butt/NTB

Sondre Lerche gjør som Linnéa Myhre: Blir forfatter

Popartisten gjør bokforfatter av seg, og bretter ut sin kunnskap om musikk på personlig vis i et verk titulert «Alle sanger handler om deg».

Sondre Lerche og Linnéa Myhre har vært et par siden 2013, da han var nyskilt.

Tidvis refererer de til forholdet i sitt virke. Ikke minst mente VGs anmelder det var lett å tolke Lerche inn i Myhres siste og typisk semi-selvbiografiske roman.

Paret matcher på flere måter: På Instagram blogger han om burgere, mens hun blogger om brus.

Myhre ble først kjent som blogger (om annet enn brus), men har nå fire romaner å vise til. Nå blir også kjæresten bokforfatter.

Nytt og gammelt

Det er imidlertid ikke skjønnlitteratur han gyver løs på. Lerche skriver sakprosa, ifølge en søknad til Norsk kulturråds innkjøpsordning, som VG har fått innsyn i.

Av den fremgår det at boken vil bestå av omarbeidede og utvidede versjoner av tekster tidligere publisert i Dagbladet, Klassekampen og det amerikanske nettstedet Talkhouse. I tillegg inneholder den fem nyskrevne tekster.

Lerche ble allerede fra albumdebuten i 2001 av hyllet for sin pophistoriske innsikt. I de ovennevnte publikasjonene har han skrevet dyptpløyende analyser av både ny og eldre musikk.

Her er en passasje fra hans omtale av Ariana Grande i Klassekampens musikkmagasin, fra april:

«Der hun i starten av karrieren fremsto som en pliktoppfyllende og sangglad, men pregløs artist, med lite distinkte, sprikende låter som illustrerte gedigen, fleksibel vokalprakt heller enn å gi den innhold å formidle, kunne hun ofte forveksles med en typisk amerikansk talentkonkurransevinner. Så la hun heller ikke mye skjul på all tiden brukt på å etterligne sine forbilder foran speilet. Hennes imitasjoner av 90-tallets sangdivaer sett i diverse tv-opptredener har vært så skremmende spot on, at en kunne lure på hvor hennes egen personlighet lå. Men med nøkkellåtene fra «Sweetener» og «thank u, next» har hun funnet sitt eget lynne, der hun forener boblende sangglede med en kulere, mer dempet, men like fullt direkte stil.»

Fokus på kvinner

– Han er en veldig interessant skribent, og har fått lov til å «nerde», sier bokens redaktør, Geir Nummedal ved Flamme Forlag, som tilhører Cappelen Damm.

– Han kommer også til å «bjuda på» litt – det er ikke en selvbiografi, men det er klart at den har islett av en personlig reise gjennom musikken. Han har en personlig stil, og trekker inn seg selv, forteller Nummedal, som sier seg godt fornøyd med bokens fokus på kvinnelige artister gjennom et mannsperspektiv.

I tillegg til ovennevnte Grande skriver Lerche blant annet om Beyoncé, Lana Del Rey og Kylie Minogue.

På Instagram meldte Lerche nylig at han har «holdt på med noe veldig spennende jeg ikke har mulighet til å snakke om ennå». Det er uvisst om det er bokprosjektet han refererer til der.

«Alle sanger handler om deg» slippes 9. januar 2020.

