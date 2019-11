EVENTYRLIG ØKNING: I 2015 hadde Kygo null i formue. I 2018 var formuen på 83,3 millioner kroner-. Foto: STEVE MARCUS / REUTERS

Formuerekord for Kygo

Artisten Kygo har fra 2008 til 2018 gått fra en årlig inntekt på 601 kroner til over 18 millioner kroner.

Samtidig har Kyrre Gjørvell-Dahl - som han egentlig heter - økt formuen sin fra 23,7 millioner i 2016 til 83,3 millioner i 2018.



Det går frem av skattelistene for 2018 som ble offentliggjort tirsdag morgen.

En annen norsk superstjerne fra Bergen, Alan Olav Walker, kan også notere seg for en solid inntekt i 2018 med nesten 13 millioner kroner.

I et intervju med VG i mai i år, forsikret han at han ikke tenker på tall. Til tross for den gang 6,4 milliarder avspillinger på YouTube og nærmere 4 milliarder strømminger på Spotify – vi snakker om en helt ellevill suksess i kjølvannet av 2015-hiten «Faded».

– For meg er det viktig å beholde bena på bakken, og da kan jeg ikke tenke så mye på hverken streaming eller penger. Det er uansett umulig å ta inn over seg, sa han den gangen.

