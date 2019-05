Hjerteoperert Mick Jagger drukner i hyllester etter heftig dansevideo

Rolling Stones-vokalisten (75) beviser for hele verden at han er på bena igjen – og vel så det.

Onsdag ettermiddag la Jagger ut et videoklipp i sosiale medier, der han er i full sving på dansegulvet. Kun fem uker er gått siden Jagger fikk operert inn ny hjerteklaff.

Rocker Jon Bon Jovi (57) er blant dem som lar seg begeistre over Jaggers sprell på Instagram.

«Hyll kongen!!! Velkommen tilbake, Mick. Du er den største», skriver han på Twitter.

Fansen er i ekstase over det de ser, og i skrivende stund har over 16.000 kommentert under Instagram-posten. Nærmere 730.000 av Jaggers 1,7 millioner følgere har trykket «liker». Også på artistens Facebook-side strømmer det på med positive reaksjoner.

«Kongen er tilbake!, «Denne fyren slutter aldri å rocke» og «Wow, moving like Jagger», lyder noen av hyllestene.

Musikken som høres i bakgrunnen på dansevideoen, er Wombats-låten «Techno Fan».

IKONER: Mick Jagger og Keith Richards på scenen under «No Filter»-turneen i London i mai i fjor. Foto: Mark Allan / AP

Det var en fortvilet Jagger som for halvannen måned siden beklaget til fansen at Rolling Stones -turnen måtte avlyses.

– Beklager til alle våre fans i USA og Canada som allerede har skaffet seg billetter. Jeg virkelig hater å skuffe dere på denne måten. Jeg er helt fra meg for at vi må utsette turneen, men vil jobbe knallhardt for å komme meg tilbake på scenen så fort som mulig. Igjen, unnskyld til dere alle sammen, skrev Jagger på Twitter.

Den ferske dansevideoen tyder på at 75-åringen allerede er i gang med ganske heftig opptrening. Han er imidlertid sykmeldt til over sommeren. Få dager etter operasjonen takket Jagger fansen for alle lykkønskninger. Også da brukte han sosiale medier som kanal. Samtidig rettet han en varm takk til sykehuspersonalet for den jobben de hadde gjort.

Rockeveteranene i det ikoniske bandet har tidligere forklart i intervjuer at de før hver turné går gjennom en grundig helsesjekk. Det var under en sånn sjekk at legene ga Jagger beskjed om at han ikke kunne legge ut på «No Filter»-turneen. Startskuddet skulle gått i Miami i Florida 20. april.

Noen ny dato for turnéoppstart er foreløpig ikke satt.

Publisert: 16.05.19 kl. 11:24