KEiiNO til VG-Lista-showet i Oslo – tror på magisk opplevelse

KEiiNO er det første trekkplasteret til VG–Listashowet på Rådhusplassen i hovedstaden fredag 21. juni.

– Jeg har mange drømmer, og det å få synge på Rådhusplassen har alltid vært en av dem, sprudler Alexandra Rotan (22) på telefon til VG.

– Nå får jeg gjøre det med to av mine aller beste venner, og det er helt supert, legger hun til.

– Magisk

Tom Hugo gleder seg også vilt til å opptre på Rådhusplassen.

– Det var jo de norske folkestemmene som ga oss billetten til den internasjonale MGP-finalen, og å få lov til å underholde på Norges største folkefest, er en stor drøm som går i oppfyllelse. Vi tror det kommer til å bli en magisk opplevelse med all-joik som skal høres i hele hovedstaden, sier han.

Hvem KEiiNO skal dele VG-lista-scenen med, blir klart i nærmeste fremtid. Om kort tid skal det også kunngjøres hvem som blir programledere for den direktesendte gratiskonserten i Oslo.

Norges offisielle hitliste siden 1958, VG-Lista, fylte 60 år i fjor. I år er det 21 år siden det aller første VG-Lista-showet ble arrangert utendørs i Oslo.

Sammen med Tom Hugo (40) og Fred Buljo (31) sang Rotan seg til en femteplass i Eurovision Song Contest i Tel Aviv lørdag. Trioen fikk flest publikumsstemmer av alle. Siden har det bare gått oppover for de norske artistene, som ikke hadde opptrådt sammen før de kastet seg ut i MGP-eventyret med «Spirit In The Sky».

I Norge troner trioen øverst både på iTunes og Spotify. De siste par dagene har de også stormet hitlistene i en rekke andre land. Mandag debuterer de på 139. plass på Spotifys globale daglige topp 200-liste. KEiiNO gruser svenske John Lundvik (36), som debuterer på 164. plass med sin ESC-låt «Too Late For Love».

og sånt gir mersmak. Derfor har Tom Hugo, Alexandra Rotan og Fred Buljo bestemt å gi ut album sammen.

– Vi har reist rundt Europa for å møte folket. Lørdag fikk vi bekreftelsen på at vi hadde lyktes, sier en fornøyd Rotan.

SUKSESSTRIO: Tom Hugo, Alexandra Rotan og Fred Buljo. Foto: Terje Bendiksby/ NTB scanpix

Rotan innrømmer at det er med litt blandede følelser hun nå er tilbake i moderlandet.

– Vi har jo vært med på en helt vanvittig opplevelse. Det er både litt trist og deilig. Vi har levd i en boble siden januar og jobbet så hardt og intenst for å nå ut. Men samtidig er det godt å komme hjem til familie, kjæreste og venner nå, sier 22-åringen.

Hugo opplyser at han er tilbake i Berlin, hvor han har sin base, og at han der koordinerer den videre Europa-promoteringen av KEiiNO.

VG har ikke lyktes i å komme i kontakt med Buljo.

Publisert: 20.05.19 kl. 21:00