Rein Alexander (48) vant finaleplass i Melodi Grand Prix med låta «One Last Time». Foto: MATTIS SANDBLAD

MGP: Rein Alexander vant delfinale - takket familien

FORNEBU(VG) Med sine to sterkeste kvinner i livet til stede i salen - moren og forloveden - var det nesten ingen tvil om at Rein Alexander (48) skulle gå til finalen i Melodi Grand Prix.

Etter at finaleplassen var sikret, takket han den nærmeste familien for at de kom til Fornebu for å støtte han.

– Min mor skulle egentlig i Operaen i kveld, men i går kveld sa hun til meg; Du Rein, jeg tror kanskje dette er større enn vi hadde forestilt oss, så vi har gitt bort de operabillettene og kommer for å se deg, kunne Rein Alexander fortelle VG etter at finaleplassen var sikret.

Også kjæresten og forloveden Marie Bjaaland Aadalen var til stede.

– Jeg er veldig glad for at Marie kunne komme og at familien hennes stilte som barnevakt. Det er jeg veldig takknemlig for, sa en glad og svett Rein Alexander.

Paret ble tvillingforeldre for halvannet år siden.

Rein Alexander med forloveden Maria Bjaaland Aadalen på MGP delfinale.

Rein Alexander innrømmer litt nervøsitet - som alltid - før han skulle på scenen, både fordi han nesten aldri tidligere har sunget uten monitorer foran seg, men også fordi han måtte bevege seg på en helt annen måte enn tidligere.

– Det var nok den største utfordringen etter tredve kirkekonserter der det lengste jeg strakk meg i bevegelse var å le når Anita Skorgan dro en vits! Men jeg har øvd mye og følte meg godt forberedt. Jeg stolte på musikaliteten min, men innrømmer at jeg løp inn etter første gang for å høre med andre om jeg var i pitch, sier en lykkelig Rein Alexander.

Kveldens fire konkurrenter var først ute i to dueller, deretter en gullfinale mellom vinnerne herfra. Den første duellen gikk mellom Tore Petterson og Kim Wigaard og Maria Mohn, mens Jæger og Rein Alexander møttes i den andre.

I tillegg fikk vi i kveld første lytt av finalebidraget til brødrene Emil og Didrik Solli-Tangen, som altså er forhåndsutvalgt til finalen.

Som vanlig trillet VGs anmelder Marius Asp terning på de ulike bidragene, og selvfølgelig var også du som tv-seer med på å gi selve folkets dom med dine egne terningkast!

I den første delfinalen sist helg var det Raylee som sikret seg finaleplass med fyrrige «Wild». Da ble det også litt stemmekrøll for NRK da flere opplevde at de ikke klarte å komme gjennom på nettsiden der alle stemmer i år skal avgis. NRK har imidlertid lovet bot og bedring med økt kapasitet i kveld for at dette ikke skal gjenta seg.

Programledere var Ingrid Gjessing Linhave, Kåre Magnus Bergh og Ronny Brede Aase.

Publisert: 18.01.20 kl. 19:54 Oppdatert: 18.01.20 kl. 21:39

