Kim Wigaard og Maria Mohn er klar for gullfinale mot Rein Alexander.

MGP: Ballade-kamp i gullfinalen

FORNEBU(VG) Rein Alexander (48) er en av fire delfinalister som i kveld kjemper for finaleplass i Melodi Grand Prix. I gullfinalen møter han Kim Wigaard og Maria Mohn.

De fire var først ute i to dueller, deretter en gullfinale mellom vinnerne herfra. Den første duellen gikk mellom Tore Petterson og Kim Wigaard og Maria Mohn, mens Jæger og Rein Alexander møtes i den andre.

I tillegg får vi i kveld første lytt av finalebidraget til brødrene Emil og Didrik Solli-Tangen, som altså er forhåndsutvalgt til finalen.

Kveldens første duell ble vunnet av Kim Wigaard og Maria Mohn, som nå går videre til en gullfinale. Der møter de Rein Alexander.













Rein Alexander

Som vanlig vil VGs anmelder Marius Asp trille terning på de ulike bidragene, og selvfølgelig kan også du som tv-seer være med å gi selve folkets dom med dine egne terningkast nederst i saken!

I den første delfinalen sist helg var det Raylee som sikret seg finaleplass med fyrrige «Wild». Da ble det også litt stemmekrøll for NRK da flere opplevde at de ikke klarte å komme gjennom på nettsiden der alle stemmer i år skal avgis. NRK har imidlertid lovet bot og bedring med økt kapasitet i kveld for at dette ikke skal gjenta seg.

Programledere er Ingrid Gjessing Linhave, Kåre Magnus Bergh og Ronny Brede Aase.

Her kan du følge VGs og folkets dom fortløpende nedover!

Publisert: 18.01.20 kl. 19:54 Oppdatert: 18.01.20 kl. 20:54

