INTERN KONFLIKT: Det har i lengre tid vært uenigheter mellom bandmedlemmene Reidar Horghagen og Harald Nævdal i «Immortal». Foto: Anne Swallow

Navnestriden fortsetter: Mister eneretten til legendarisk band

I juli 2019 registrerte Harald Nævdal (49) black metal-bandet «Immortal» som sitt eget varemerke. – Har sett meg nødt til å kjempe, sier bandmedlem Reidar Horghagen.

«Immortal» regnes som et av landets første og største black metal-band. Bandet ble startet av Olve Eikemo og Harald Nævdal i 1990, og Reidar Horghagen ble medlem i 1996. De tre bandmedlemmene går under artistnavnene Abbath, Demonaz og Horg.

Black metal-bandet har gitt ut flere kritikerroste album, og gjort stor internasjonal suksess.

De senere årene har det derimot oppstått en langvarig konflikt innad i bandet.

I 2014 forsøkte Olve Eikemo å registrere Immortal som sitt eget eksklusive varemerke hos Patentstyret.

Dette reagerte de to øvrige bandmedlemmene, Nævdal og Horghagen, kraftig på. De sendte derfor en formell protest til Patentstyret som ble tatt til følge.

Etter hendelsen valgte Eikemo å forlate «Immortal» i 2015.

Immortal var headliner på årets Inferno Festival på Rockefeller i Oslo i 2007. Foto: Jarl Fr. Erichsen / SCANPIX

– Kunne aldri falt meg inn

Etter at Eikemo forlot bandet oppsto det en ny konflikt med de to gjenværende bandmedlemmene.

Ifølge en nylig avgjørelse fra Patentstyret, registrerte Harald Nævdal «Immortal» som sitt eksklusive varmemerke i juli 2019. Registreringen ble godkjent, og han fikk derfor enerett til å bruke bandnavnet kommersielt.

Horghagen valgte å klage registreringen, og har nå fått medhold. Det betyr at Nævdal mister eneretten på rettighetene.

Da VG kontakter Reidar Horghagen, sier han at han ikke var informert om registreringen som ble foretatt av Nævdal.

– Det kunne aldri falt meg inn å registrere varemerket på meg selv slik Nævdal her har gjort, men jeg har sett meg nødt til å kjempe for å beholde de rettighetene jeg har opparbeidet meg gjennom en lang karriere i dette bandet. Det er, og har tross alt i mange år vært, en stor del av mitt levebrød, sier Horghagen i en e-post til VG.

Uenig i avgjørelsen

Enhver avgjørelse fra Patentstyret kan klages inn til Klagenemda for industrielle rettigheter, og eventuelt domstolene.

Harald Nævdal sier til VG at han er uenig i avgjørelsen, og at videre prosess vedrørende klage vil bli tatt stilling til etter ferien.

– Jeg er bandets eneste gjenværende originalmedlem. Jeg er også den eneste som har vært med på samtlige av bandets utgivelser, sier han.

Nævdal forteller at han det siste året har brukt tid på å skrive et helt nytt album.

– Fansen vet godt hvem musikk og tekster har kommet fra helt fra starten, og jeg har ingen planer om å skuffe de selv om det oppstår konflikter, sier han.

Nævdal påpeker at etter han registrerte «Immortal» som sitt eksklusive varemerke i juli 2019, krevde Horghagen å bli medinnehaver av varemerket. I den nyeste avgjørelsen fra Patentstyret fremkommer det at dette ble avvist.

– Uforståelig

Patentstyret legger til grunn at retten til merket tilhører bandet, og ikke enkeltmedlemmer. Horghagen mener derfor at avgjørelsen er riktig.

– Vi har i fellesskap som band bygget opp varemerket «Immortal», og det er derfor riktig at varemerket skal være et sameie, sier han.

Horghagen reagerer på at det Nævdal gjorde, var det samme som Eikemo prøvde å gjøre i 2014 – som de to den gangen protesterte kraftig mot.

– Det forundrer meg at Nævdal registrerte varemerket til seg selv i 2019, ettersom konklusjonen fra Eikemo sin registrering i 2014 var at varemerket tilhørte bandets faste medlemmer, sier han.

Harald Nævdal mener på sin side at saken fra 2014 ikke er sammenlignbar med nåværende sak. Han mener også at varemerket «Immortal» var innarbeidet før Horgagen ble medlem av bandet i 1996.

Ønsker å stå på scenen igjen

Horghagen forteller at han og Nævdal har hatt sine uenigheter over en lengre periode. Han og Nævdal har i denne perioden ikke hatt noen kontakt direkte, bare gjennom advokatene sine.

Horghagen sier at han ønsker først og fremst at de skal spille live igjen.

– Det har vært målet mitt hele veien, og jeg vet at dette er noe Immortal-fansen ønsker og har ventet på lenge, sier han. Jeg håper på sikt at vi kan klare å legge disse uenighetene bak oss, og igjen se fremover som et band.

Publisert: 13.07.20 kl. 11:51

