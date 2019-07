arrow-left









expand-left arrow-right ROCKER: John Fogerty i aksjon i Spektrum torsdag.

Konsertanmeldelse John Fogerty: Woodstock i Oslo

Det er fortsatt liv i en aldrende sumprocker. Men mimrefesten hans gaper over for mye.

Oppdatert nå nettopp







Konsert

John Fogerty i Oslo Spektrum

My 50 Year Trip-turné

Til tross for at verdens trubadurer (og nachspielsangere) har anstrengt seg til det ytterste for å spille låtene til John Fogerty og hans Creedence Clearwater Revival fordervet: De største øyeblikkene hans står som påler i rockehistorien.

les også Klar for Woodstock 50 år etterpå

Mannen synger fra et helt eget sted i den amerikanske musikktradisjonen, der soul, blues, country, sumprock og en rekke andre undersjangre møtes ved bayouen. Sånt treffer på tvers av generasjoner og demografier, og selv om Fogerty har et visst ruralt stempel – godt hjulpet av nevnte trubadurer og nachspielsjangere – er det en god sjanse for å høre «Green River» om du ramler innom en hipp Oslo-bule med rett bartender på plass.

REVIVAL: Fogerty på scenen. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

I Oslo Spektrum denne julikvelden befinner det seg naturlig nok en viss overvekt av menn og kvinner som nok var unge og lovende da CCR-toget traff dem. I kveld sitter de. Rundt dem rister innleide dansere løs og vises på storskjerm. En minidokumentar om sekstitallsmusikk overtar plutselig, komplett med jubling på boks.

Den 74 år gamle kalifornieren ser – når han først ankommer scenen – sedvanlig opplagt og kjernesunn ut; som en blåkledd solmoden appelsin som har blitt kastet inn i en betongkloss.

les også Plateanmeldelse: John Fogerty: «Wrote A Song For Everyone»

Mimrefesten sparkes i gang med et knippe Creedence-låter, der «Born On The Bayou» stikker seg ut som en potent åpningslåt. Påfølgende «Green River» er imponerende fuzzseig og velspilt, og viser hovedpersonens overraskende intakte muskler som vokalist og gitarist. 50 år gamle «Suzie Q» blir til sammenligning en smule bagatellmessig, men lar vår mann massere strengene tilfredsstillende.

En nydelig fortalt anekdote om Grateful Dead og Woodstock innleder «Who’ll Stop The Rain». Powerpop-karamellen «Hey Tonight» oppleves derimot som perler for sittende svin, men den skal vise seg å være en aperitiff før en eksplosiv tapning av «Up Around The Bend» drønner utover arenaen.

les også 1200 festivaldeltagere skadet i sølebad

Fogerty er raus med coverlåtene på denne turneen. Han kunne muligens kostet på seg et knippe sololåter til, eller flere skjulte perler fra CCR-katalogen, for den saks skyld.

For selv om dette skal være en feiring av historien – turneen heter endatil «My 50 Year Trip», og kommer utstyrt med hippie-ikonografi og -retorikk – kan det være vanskelig å skimte nødvendigheten av å inkludere The Beatles’ «With A Little Help From My Friends» (i Joe Cocker-versjonen) og The Whos «My Generation» (som synges på karaokevis av sønnen Tyler) blant aftenens innslag.

STORSKJERM: Fogerty kom med visuelle hjelpemidler i Spektrum. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

«Give Peace a Chance» føles som ren populisme – da er den andre sønnen Shanes’ radbrekking av den amerikanske nasjonalsangen langt mer sympatisk.

Langt råere er det at Fogerty har valgt å inkludere to(!) Sly & The Family Stone-låter i settet, selv on det ikke nødvendigvis treffer publikum fullstendig. Og «I Heard It Through The Grapevine» stinker av spilleglede og -kompetanse.

Alle hitene kommer selvsagt rekende på ei fjøl etter hvert. Særlig avsluttende «Proud Mary» røsker der det gjør godt.

les også Hitparade fra Fogerty

Visst låter det gubbete til tider – men på en uanstrengt måte. Hovedpersonen er åpenbart fortsatt på høyden, både som bandleder, sanger og strengeplukker. Og han har med seg et knakandes godt band.

Dermed er det synd at han i stor grad har valgt å presentere en tidskoloritt fremfor sin egen – ofte briljante – låtsamling. Slik marginaliserer han og ufarliggjør sin egen rolle blant Woodstock-generasjonen en smule. Men han låter bra mens han gjør det, da.

Publisert: 04.07.19 kl. 21:58 Oppdatert: 04.07.19 kl. 22:14