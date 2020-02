I SORG: Anita Skorgan. Foto: Line Møller

Anita Skorgan får trøst etter Jahn Teigens død – og gir trøst tilbake

Venner og artistkolleger slår ring om Anita Skorgan. En av dem er tidligere kulturminister Ellen Horn, som mistet sin ektemann Jon Christensen forrige uke.

Selv om det er lenge siden de var gift, har mange rettet oppmerksomhet mot Anita Skorgan (61) de siste dagene – etter at Jahn Teigen døde mandag, 70 år gammel.

De to, kanskje Norges største kjendispar på åttitallet, har datteren Sara Skorgan Teigen (35) sammen.

I etterkant av bruddet i 1987, ikke minst i de siste årene Teigen var aktiv på scenen, opptrådte de mye sammen, og snakket varmt om hverandre i intervjuer, både sammen og hver for seg.

– Kondolerer

Da det tirsdag ble kjent at Teigen var død, delte Skorgan et dikt og et hjerte på Facebook.

Onsdag kveld la Skorgan ut en post, med et bilde av blomster og lys plassert rundt statuen av Teigen i hans hjemby Tønsberg.

I kommentarfeltet får Skorgan stor støtte og omtanke, blant annet fra artistkolleger som Inger Lise Rypdal, Maj Britt Andersen, Guri Schanke, Silje Nergaard og Mari Boine.

Skuespiller og tidligere kulturminister Ellen Horn (69) skriver der:

«Masse kjærlighet og medfølelse til dere. Jahn var helten vår i oppveksten i Tønsberg! Han spilte ishockey med broren min, og Tønsberg-russen 1969 fikk oppleve ham på nært hold i fri dressur flere ganger! En varm, begavet, fantasifull og morsom og åpen helt!❤️❤️❤️»

«Takk Ellen.🌹Kondolerer med Jon. Så trist», svarer Skorgan.

18. februar ble det kjent at Horns ektemann Jon Christensen er død. Han var trommeslager, og en markant skikkelse i Norges jazzmiljø. Han ble 76. Christensen bisettes fra Sagene kirke fredag 28. februar.

Horn sier til VG at hun alltid har vært stolt av Teigen.

– For alle oss fra Tønsberg er han en helt spesiell helt – og musiker.

– Sterkt

Hun forteller at det oppleves spesielt at både hennes ektemann og ungdomstidens helt går bort med en ukes mellomrom.

– Det er selvfølgelig veldig trist når det blir stille fra en musiker. Og så begge de to, i løpet av en uke.

Horn sier at hun alltid har blitt rørt når hun har sett Skorgan og Teigen opptre sammen, etter bruddet.

– Det står som et veldig sterkt uttrykk for kjærlighet og samhold. Veldig vakkert.

GLADE TIDER: Ellen Horn, den gang kulturminister, og ektemannen Jon Christensen på Molde Jazzfestival i 2000. Foto: Vidar Ruud/NTB

VG har vært i kontakt med Anita Skorgan. Hun ønsker ikke å uttale seg ytterligere nå.

Publisert: 27.02.20 kl. 21:36

