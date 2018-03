EKSENTRISK: Netta Barzilai hylles for sin særegne stil. Foto: PROMO/FACEBOOK

Netta Barzilai er Eurovision-favoritt

Publisert: 15.03.18 11:22

MUSIKK 2018-03-15T10:22:12Z

Netta Barzilai (24) spås å vinne Eurovision Song Contest foran Alexander Rybak og alle de andre i Lisboa i mai.

24-åringen vant «The Next Star»-konkurransen i hjemlandet i februar og dermed retten til å representere Israel i Eurovision. Da var det ikke bestemt hvilken låt nasjonen skal konkurrere med i Lisboa.

Søndag kunngjorde den israelske Eurovision-komiteen at Barzilai skal fremføre en uptempo og rytmisk låt med tittelen «Toy».

Barzilai og Israel ligger helt øverst på bettingoversikten til Oddschecker.com . Norge ligger i skrivende stund på en niendeplass , rett under Sverige

Israel vant Eurovision i 1978 og 1998, og på Eurovision-fangruppen på Facebook spekuleres det på om de vil følge opp denne «20 års-trenden» med å håve inn seieren også i 2018. Israel vant for øvrig også i 1979.

Israels låt har et sterkt feministisk budskap. «Se på meg, jeg er en vakker skapning», synger artisten innledningsvis.

« Wonder woman don’t you ever forget/ You’re divine and he’s about to regret/ I’m not your toy!/ Not your toy/ You stupid boy », lyder det i deler av teksten.

Med unntak av strofen «Ani lo booba», som betyr «jeg er ingen dukke», er hele låten på engelsk.

– Jeg er superstolt over å representere dette kunstverket som så mange står bak. La lekene begynne, skriver Barzilai på Facebook .

(Artikkelen fortsetter under musikkvideoen)

Barzilai er den første kvinnen til å representere Israel i konkurransen siden 2014.

24-åringen skal kjempe i semifinale 1 i Lisboa 8. mai, mens Rybak og Norge skal i ilden i semifinale 2 to dager senere. Der møter vi både Sverige og Danmark.

Det endelige «slaget» står lørdag 12. mai.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Tradisjonen tro lader Israel opp til den store Eurovison-finalen med å invitere alle de andre deltagerne på et todagers besøk i midten av april for at de skal bli kjent med hverandre. Jerusalem Post skriver at 25 av de totalt 43 deltagerlandene allerede har takket ja.

De norske vinnerne pleier å ta turen, men VG har ikke lykkes i å få bekreftet fra NRK at Rybak legger Israel inn på kjøreplanen.

Nederlandske Dennis Van Ee, skribent på Eurovision-nettstedet ESCDaily.com, skrev tidligere i uken at han tviler på at Rybak kan håve inn seieren enda en gang.

Van Ee, som liker den norske låten, henter frem en rekke eksempler på at tidligere vinnere har gått på større eller mindre smeller ved å prøve lykken på nytt. Unntaket er irske Johnny Logan (63) – og nettopp derfor vil ikke ESC-skribenten si at det er komplett umulig for Rybak å vinne for andre gang.

Om Netta Barzilai mener Dennis Van Ee at hun «representerer noe helt unikt og tidligere usett» i Eurovision.