I HARDT VÆR: Svenske Silvana Imam, her i Norge sammen med P3-programleder Leo Ajkic. Foto: Butt, Mariam / NTB scanpix

Silvana Imam politianmeldt to ganger etter konsert

MUSIKK 2018-08-24T08:09:30Z

Den svenske rapperens konsert i Malmø gikk så hardt for seg at det endte med to anmeldelser.

Publisert: 24.08.18 10:09

Silvana Imam spilte på Malmøfestivalen 14. August. Under konserten skal hun, uten å ha avtalt med arrangørene, invitert over 100 personer på scenen. Dette kunne skapt farlige situasjoner, og en scenearbeider ble lettere skadet.

– Det var en veldig alvorlig situasjon og vi er glade for at det ikke endte verre enn det gjorde. Personalet var helt uforberdt på dette, uttalte pressetalsmann Nils Norling til Sydvenskan .

Artisten ble anmeldt for forholdet, men det er ikke den eneste anmeldelsen som kom etter opptredenen, skriver Aftonbladet.

En kvinne i 20-årene har politianmeldt artisten etter å ha fått en basketball i hodet. Basketballen ble kastet fra Silvana Imam fra scenen, og den traff en kvinne. Hun skal ha reagert så kraftig at hun kastet opp, fikk hodepine og har slitt med vondt i nakken siden hendelsen.

Imam skrev en unnskyldning til scenearbeideren som ble skadet på Instragram.

Her forklarer hun at hun gjerne ville ta opp folk på scenen for å feire med fansen, noe hun sier hun har gjort på turneen. Hun avviser også at scenearbeideren ble trampet ned og slått blå, noe som avisen Sydsvenskan siterte fra politiets rapport.