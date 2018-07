FIKK DATTER: Fredag ble artisten Helene Bøksle mamma for andre gang. – Livet føles komplett, skriver hun på Instagram. Foto: Roger Neumann

Helene Bøksle mamma igjen: – Livet føles komplett

Publisert: 21.07.18 15:52

MUSIKK 2018-07-21T13:52:17Z

Artisten Helene Bøksle og ektemannen Espen Tjersland ble fredag foreldre igjen. Denne gangen til en jente. Hun har fått navnet Nanna Margrethe.

Det er Bøksle selv som melder om den glade nyheten på sin instagramkonto

– Velkommen til verden, vakre Nanna Margrethe! Hun ble født 20. juli på Flekkefjord sykehus – brakt i havn av dyktige jordmødre og hjelpere på den beste fødeavdeling. Her finner vi hvile og ro, og samler styrke de neste dagene. Livet føles komplett, skriver Bøksle (37).

Hun og ektemannen Espen Tjersland har fra før sønnen Emil-Anker på fem år. Mandalskvinnen er også bonusmamma for ektemannens to barn fra et tidligere forhold. Paret giftet seg i 2012.

Det var TV 2 som først omtalte denne nyheten

Da det i april ble kjent at Bøksle var gravid og ventet sitt andrebarn skrev hun selv på sin instagram-konto :

– 28 uker på vei- og masse spennende å se frem til.

– Jeg gleder meg veldig til å bli mor andre gang, sa hun til VG i april .