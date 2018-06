DUO: Stargate sto lørdag kveld på scenen under OverOslo-festivalen. Foto: Frode Hansen, VG

Konsertanmeldelse: Stargate, Grefsenkollen

Publisert: 24.06.18 00:23

MUSIKK 2018-06-23T22:23:20Z

Partyfiksere på lavgir – Stargate blir neppe profeter i eget land med det første.

3

Det er ingen naturlov som tilsier at Tor Erik Hermansen og Mikkel Eriksen–Norges soleklart giftigste låtskriver- og produsentteam de siste 20 årene – skal takle den brutale overgangen fra grå eminenser til hovedpersoner i sin egen musikk helt knirkefritt.

Nettopp derfor er det i seg selv beundringsverdig at de prøver. Og litt pussig, all den tid Stargate-merkevarens appell er såpass koblet til de to nordmennenes tilknytning til megastjerner av mytologisk kaliber, fra Beyoncé til Rihanna.

At duoens gjesteliste denne kvelden teller Ylvis, Onkl P og Unge Ferrari – en blandet stilbukett, for å si det forsiktig – kompliserer i tillegg forventningene i forkant av OverOslo-avslutningen deres en smule. Det kan kanskje forklare hvorfor festivalens siste dag er den eneste som ikke er utsolgt.

Laserlysene og røykmaskinene får uansett kjørt seg når Eriksen og Hermansen sparker i gang seansen med en EDM-marinert utgave av nettopp Rihannas «S & M». Under påfølgende «Black Widow Baby» (Iggy Azalea) fyres pyroen opp, uten at det fjerner følelsen av stillstand på scenen.

Det gir liten mening i å ramse opp alle de egenproduserte hitlåtene Stargate –forståelig nok – serverer denne vakre sankthansaftenen på Oslos tak. Det er mye strålende musikk å sette tennene i, selvsagt, fra «Irreplaceable» til «What’s My Name?». Men publikumsresponsen uteblir i stor grad, og mange velger endog å forlate området til fordel for grønnere beitemarker i byen.

Jaa9 og Onkl P kommer inn som et friskt streif av tilstedeværelse på «Glir forbi», og sistnevnte og Unge Ferrari gjør en nydelig «Folk er fake», som viser at Stargate kan gjøre lurt i å jobbe enda tettere med Norges urbane elite.

Så er det Ylvis, da. Til tross for at det er vanskelig å forestille noe mindre morsomt å lytte til i 2018 enn «The Fox», stiller i det minste brødrene Ylvisåker med sårt tiltrengt utstråling og humor helt på tampen av aftenen.

En time og et kvarter er i et utgangspunktet en noe snau spilletid for en headlinerkonsert på festival. I kveld var det dog i overkant.