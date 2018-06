Maria Mena inviterte fansen hjem: – Heldigvis ikke øksemordere

Publisert: 23.06.18 15:08

MUSIKK 2018-06-23T13:08:18Z

Maria Mena (32), som nylig fikk Instagram-kontoen hacket og slettet, feiret sine nye følgere på en helt spesiell måte.

Popstjernen inviterte rett og slett vilt fremmede fans hjem i sin egen stue i leiligheten i Oslo lørdag formiddag.

– Jeg lovet dere å spille live på Instagram da jeg bikket 20.000 følgere. Så fikk jeg det for meg at jeg ville invitere noen, sprudler hun til gjestene i konsertopptaket som ligger som Insta-story på hennes nye konto.

VG får vise utdrag av seansen – se det øverst i artikkelen.

Tidligere i uken opplevde Mena å miste sine 80.000 følgere på billeddelingstjenesten , etter at uvedkommende tok over kontoen .

– Jeg kjenner jeg får en klump i magen, det er noe av det ekleste jeg har vært med på, fortalte Mena til VG onsdag .

Stjernen har nå opprettet denne kontoen , hvor hun i skrivende stund har rundet 26.000 følgere.

– Det var så gøy! sier en entusiastisk Mena på telefon til VG etter konserten.

Hun røper at det hele skjedde veldig spontant.

– Jeg hadde jo et mål på 20.000 følgere, men så gikk det så mye fortere enn jeg trodde, så jeg måtte hive meg rundt, ler hun.

Hun postet et innlegg der hun ba fansen om å lage sine egne konsertbilletter med begrunnelse om hvorfor nettopp de skulle få være med på intimkonsert.

– Det kom så mange fine historier, om kjærester som hadde bursdag, noen som hadde vært gjennom operasjoner og det ene med det andre.

Kvalitetssjekk

Popstjernen kvalitetssjekket Instagram-kontoene til dem hun bestemte å invitere.

– Jeg måtte jo sjekke at de ikke var øksemordere. Det var de heldigvis ikke. De var fine folk, og vi snakket masse sammen.

Mena hadde kjøpt inn Farris og potetgull for anledningen, og hun tror gjestene koste seg.

– Ingen penger

Planen var å opptre utendørs, men siden det var litt mye vind i hovedstaden, samlet hun gjestene inne i stedet. De 15 publikummerne ble positivt overrasket over å bli invitert inn i leiligheten.

– De trodde jo jeg skulle synge i en park, ler Mena, som er fast bestemt på å gjøre flere stunt som dette.

– Musikk er så helende og så fint. Når man har muligheten å ta med en gitar og synge for folk, så bør man gjøre det. Men manageren min er kanskje ikke så fornøyd. Jeg tjener jo ingen penger på dette.

Bruddlåt

Artisten serverte en rekke låter og snakket personlig mellom hver av dem.

Før hun fremførte «I Don’t Want To See You With Her», fra skilsmissealbumet «Growing Pains» i 2015, forklarte hun til gjestene at det kostet henne mye å skrive akkurat den låten.

– Og det å tørre å gi den ut. Jeg var på det tidspunktet kommet langt forbi følelsene av det jeg skrev, men måtte gjøre meg sårbar og si at det ikke var tipp topp stemning å møte den nye kjæresten til eksen, sier en åpenhjertig Mena på opptaket.

Ekteskapet med Eivind Sæther (36) tok slutt i 2014 . Mena er nå kjæreste med Bård Hauki (51) .

Han var ikke til stede under konserten.

– Jeg håper pappa ser på. Kanskje han er den eneste som liker, sier hun leende i opptaket.

– Bård er ikke der, for han skjønner ikke Instagram, spøkte hun.

Refset media

Mena er svært ivrig med å kommunisere med fansen i sosiale medier som Instagram og Snapchat. Etter Elle – festen 8. juni langet artisten ut mot norsk presse , som på rød løper hadde spurt om hun er gravid. Tiraden kom nettopp på hennes egen Instagram.

Mena har også lagt ut bilder fra dagens møte med fansen