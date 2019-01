POPYNDLING: Demi Lovato startet karrieren som barnestjerne og er både skuespiller og sanger. Her på American Music Awards for en tid siden. Foto: Danny Moloshok / Reuters

Demi Lovato med rusfri nyttårsfeiring: – Tar aldri en dag for gitt igjen

2019-01-02

Fem måneder etter at hun var nær ved å miste livet i en overdose, takker popstjernen Demi Lovato (26) fansen for støtten.

Publisert: 02.01.19 08:20

Lovato postet mandag kveld bilde på sin Insta Story, der hun viser at hun gikk inn i det nye året uten en dråpe alkohol. Den amerikanske sangeren, som i mange år har slitt med alkohol- og narkotikamisbruk , feiret i år med alkoholfri eplesider og publiserte bildebevis under hashtagen «nykter».

« Jeg er så takknemlig for alle lekser jeg har lært i år. Jeg kommer aldri til å ta en dag for gitt igjen, selv ikke de dårlige », skrev hun i meldingen ifølge en rekke medier, deriblant ET Online .

26-åringen skapte store overskrifter i juli da hun ble innlagt på sykehus etter å ha blitt funnet bevisstløs hjemme som følge av en overdose. Kun uker før hadde hun stått på scenen i Oslo Spektrum .

Moren om overdosen : – Jeg var i sjokk

Lovatos assistent trodde artisten var død da hun fant henne. Livvakten skal ha utført førstehjelp før ambulansen ankom.

Først i november, etter mer enn tre måneder på rehabilitering, ble hun skrevet ut. I dag takker Lovato omgivelsene for at de stilte opp for henne i den tøffe tiden.

« Tusen takk til fans, venner, familie og alle som har støttet meg gjennom dette året. Gud velsigne dere », skriver hun.

Kun få uker før overdosen hadde stjernen lansert singelen «Sober», hvor hun sang om tilbakefall etter å ha vært rusfri i seks år. Da hun ga sitt første livstegn til offentligheten et par uker etter overdosen, skrev hun at hennes avhengighet «ikke er en sykdom som forsvinner eller blekner med tiden».

«Det er noe jeg må fortsette å bekjempe, og noe jeg ikke har overvunnet så langt», forklarte hun i august .

Lovato skal de siste månedene ha innledet et kjærlighetsforhold til klesdesigner Henry Levy, som hun har et langt vennskap med etter at de møttes på rehab for flere år siden.

Popartisten er talsperson for kampanjen «Be Vocal, Speak Up», som handler om å være åpen om psykisk sykdom og avhengighet – og å fjerne tabustempelet. Hun er også opptatt av ikke å glorifisere rusmisbruk og psykiske lidelser gjennom musikken.

– Mitt viktigste mål er å kunne hjelpe andre, sa hun til VG under et intervju i Norge for tre år siden.

– Musikk er viktig terapi for meg selv. Jeg pleide selv å trøste meg med musikk da jeg var yngre og gikk gjennom vanskelige ting og ikke hadde noen å snakke med. Å kunne lage musikk som forhåpentlig kan ha den funksjonen for mennesker som befinner seg i den situasjonen jeg var da, gir en fantastisk følelse, forklarte hun .