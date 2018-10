SINGEL: Liam Payne, her under MTV Video Music Awards i Radio City Music Hall i New York i august. Foto: Evan Agostini / AP

Liam Payne raser mot romanserykter

Den tidligere One Direction-stjernen har sett seg lei på at «alle» damer kobles til ham.

Tre og en halv måned er gått siden Liam Payne (24) og Cheryl Cole (35) avsluttet sitt to år lange forhold. Siden da har Payne blitt avbildet av paparazzifotografer sammen med den ene kvinnen etter den andre – nå senest i Daily Mail , som skriver om en «ny mystisk jente» han skal ha ankommet et hotell med.

Det liker Payne dårlig. På Twitter , der han har nærmere 33 millioner følgere, har han nå lagt ut link til avisartikkelen sammen med følgende tordentale:

« Teamet mitt er fullt av talentfulle, intelligente, profesjonelle kvinner. At pressen reduserer dem til å være en romantisk flamme, ene og alene fordi de står ved siden av meg, er feil. Er det ikke på tide at vi behandler kvinner med litt mer respekt? », skriver 24-åringen og fortsetter:

«Så langt har mediene gjort dette med hvert eneste kvinnelige medlem av min stab. Det er nedverdigende. Noen av dem er i forhold, og når de utsettes for dette, gjør det arbeidsdagen deres vanskelig. Det må altså stoppe her.»

Payne og 11 år eldre Cheryl Cole sto frem som kjærester i 2016, og i mars i fjor ble de foreldre . Cole hadde da lagt to turbulente ekteskap bak seg. Hun og Payne rakk imidlertid aldri å gifte seg .

De to artistene, som normalt foretrekker direktedialog med fansen i sosiale medier fremfor å la seg intervjue, kunngjorde bruddet på Twitter .

Payne har i likhet med flere av boyband-kollegene gått solo etter at One Direction for to år siden kunngjorde at de trengte en poppause . Han er nå aktuell med låten «Polaroid» sammen med artistene Jonas Blue og Lennon Stella. Solo-debutalbumet slippes i november.