STJERNEPAR: Pete Davidson og Ariana Grande på MTV Video Music Awards i New York 20. august i år. Foto: Jamie McCarthy / GETTY IMAGESA

EMZ: Ariana Grande og kjæresten bryter forlovelsen

MUSIKK 2018-10-14T22:44:14Z

I sommer sa komiker Pete Davidson (24) at han trodde kjæresten kom til å dumpe ham. Nå ser det ut til at spådommene har blitt sanne.

Publisert: 15.10.18 00:44

Ifølge det amerikanske kjendisnettstedet TMZ skal de to nemlig ha brutt forlovelsen i helgen.

Spontant frieri

I begynnelsen av juni fridde «Saturday Night Live»-komikeren Davidson til Ariana Grande (25) etter bare få uker som kjærester.

I et intervju med bladet Variety beskrev han det som en spontan hendelse som ikke var nøye planlagt.

– Vi lå bare på sengen etter å ha sett en film, og jeg spurte: «Vil du gifte deg med meg?». Det var ganske kleint, sa han den gang.

Popprinsessen skal angivelig ha fått en ring til nesten 750 000 kroner da hun svarte «ja» på spørsmålet.

Grande hadde nettopp brutt ut av et annet forhold da den nye romansen ble spaltestoff. På slutten av sommeren sa Davidson i et intervju at han svevde på en sky av forelskelse, men fryktet at Grande kom til å dumpe ham .