Astrid Smeplass gråt av netthets

– Noen ganger blir det for mye for meg også, forteller popstjernen.

Astrid S (21) er ute med den nye singelen «Emotion». Det medfører at hun møter masse presse – og aktiviteten hennes i sosiale medier øker betraktelig, til fansens store glede.

Det var også fansen som fikk slippe til først med spørsmål, i et «Google Docs Show» publisert tidligere denne uken, hvor Smeplass svarer villig vekk.

Der postet hun blant annet et bilde av seg selv, med oppsvulmede kinn og tårer som renner.

Hun skriver at det antagelig er det eneste bildet som eksisterer av henne, hvor hun gråter på ordentlig – «sad tears».

– Det brast litt den dagen, forteller Smeplass til VG.

Trist og fortvilet

Bakgrunnen for tårene var ifølge artisten at hun hadde fått stygge kommentarer i en periode hvor hun gjorde mange intervjuer og TV-opptredener, rundt slippet av hiten «Breathe» i fjor.

– Det var den kvelden den låten var ute. Jeg pleier å ha store humørsvingninger når jeg skal slippe noe nytt, ler hun.

Mer alvorlig:

– Jeg har så mange gode og snille folk som følger med på alt jeg gjør på nett, og jeg får ekstremt sjelden kjipe meldinger. Men da vi satte inn støtet, var det noen som følte at de måtte kommentere litt, så da fikk jeg en del meldinger.

Smeplass forklarer blottleggelsen av det såre øyeblikket slik:

– Jeg ville vise at noen ganger blir det for mye for meg også, noen ganger renner glasset over. For det meste er det gledestårer fra min side, det er ikke så ofte jeg bryter ut i trist og helt fortvilet gråt.

Kuleste i verden

Noe av det Smeplass gleder seg mest over, er den massive responsen hun får i sosiale medier.

På Twitter og Instagram hagler det inn likes og kommentarer fra fans i tusentall bare skarve minutter etter at hun poster noe – også når hun egentlig knapt meddeler noe som helst i meldingene.

– Man blir veldig glad i dem. De synes jo det er det kuleste i verden når jeg gir et lite hint. Det er fantastisk at de bruker så mye tid på at jeg skal ha det bra, og støtte musikken min.

– Hvor avhengig blir du av bekreftelse i en sånn posisjon?

–Jeg er faktisk ikke så avhengig av mobilen. Jeg har en type avstand til det som skjer der; det er jo bare på internett. Det viktigste for meg er å føle at jeg blir verdsatt av, og er glad i, de rundt meg. Og at det går begge veier.

Sårbart og skummelt

Forrige uke fortalte 21-åringens plateselskapssjef til VG at det ble nødvendig for Smeplass å roe ned da 2017 tok slutt. Da hadde artisten fire hektiske år bak seg.

– I år har jeg fått tid til bare å lage musikk. Jeg har fått tid til å lene meg litt tilbake, senke skuldrene, bli mer voksen, fått reflektere litt. Jeg har ikke lyst til å gjøre ting lenger, som jeg ikke har en god magefølelse på, sier hun.

– Det er ikke slik at jeg har gjort masse jeg ikke har vært komfortabel med, men nå har jeg gått de ekstra rundene så jeg er hundre prosent sikker på det jeg gir ut. Det er kanskje også derfor det føles mer sårbart og skummelt.

Smeplass sier nå at «Emotion» er låten hun er mest stolt av å ha skrevet.

– Når jeg hører den, tenker jeg «hvordan i helvete klarte vi å lage det der?». Den ble skrevet for ett og et halvt år siden. Det har vært mye sjonglering for å få den ferdig.

Den samme sjongleringen medfører også at debutalbumet hennes fortsatt lar vente på seg.

– Jeg fokuserer bare på å lage bra musikk og ha det artig. De rundt meg tar seg av det andre. Men vi har masse musikk, som forhåpentlig blir et album til slutt. Det har føltes riktig å bare gi ut singler og EP-er til nå. Men jeg gleder meg til å gi ut et mer sammensatt verk, hvor folk kan bli bedre kjent med meg.