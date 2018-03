FRISK: Ronnie Wood, her fotografert i november 2016, sier han er friskmeldt av legene. Foto: Victoria Will/Invision/AP

Rolling Stones-gitarist Ronnie Wood kreftfri

Publisert: 30.03.18 02:45

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MUSIKK 2018-03-30T00:45:42Z

Den 70-årige rockeren skal ha fått tommelen opp for turnélivet etter å ha blitt kreftoperert i fjor.

Det var i mai i fjor Ronnie Wood fikk kreftbeskjeden:

– Jeg har kjempet mot lungekreft, sa han i et intervju med Daily Mail .

– Det var en uke der jeg trodde at hele livet mitt hang i en tynn tråd, og at det kunne bety teppefall og tid for å si farvel. Du vet aldri hva som kommer til å skje, fortsatte han.

Nå som Rolling Stones skal i gang med siste bit av Europa-delen av turneen «No Filter» i mai, forteller Wood at det står bra til med helsen.

– Jeg har hatt tre måneder med kontroller og alle var kreftfrie. De sa «gå og nyt livet!» sier gitaristen til britiske Metro .

70-åringen sier også at han er glad han slapp cellegiftbehandling fordi han ikke hadde lyst til å miste håret. Kreften var kun i hans venstre lunge.

– Om kroppen din er full av kreft, er kampen tapt. Men jeg hadde ikke noe i resten av kroppen, så jeg trengte ikke cellegift, forteller han.

Gitaristen var storrøyker helt til han ble far igjen i 2016. Han og kona Sally Humphreys (da 39) fikk tvillingjentene Gracie og Alice. Tvillingene er Woods femte og sjette barn.

Wood sier i intervjuet at han ikke angrer noe:

– Nei, ikke engang at jeg røyket i over 50 år. Det var et under at jeg ikke var full av kreft i begge lungene. Det er et under at de ikke eksploderte begge to.

Gitaristen hevder Rolling Stones er veldig klare for å turnere videre etter forrige konsert i oktober.

– Etter den siste konserten i Paris, så vi alle på hverandre og sa «Vi har bare varmet opp», sier han.