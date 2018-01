Anmeldelse av Dumdum Boys’ låt «Torden i det fjerne»: Endelig er de tilbake

Tor Martin Bøe

Publisert: 03.01.18 19:47

MUSIKK 2018-01-03T18:47:27Z

Et nytt, men enda ikke blodig, alvor.

4

Låt: Rock

Dumdum Boys

«Torden i det fjerne»

(Oh yeah!)

Jøss, her er sannelig noe som ligner på det opprinnelige Dumdum Boys. Det Dumdum som balanserte fengende riff med sin egen smarte og samfunnsobservante legning. Endelig er de tilbake i offentligheten med meninger. Men i motsetning til før: Ikke på grunn av låten alene.

Den slapp kvartetten allerede i november.

Den nypubliserte videoen der de stadig mer hissige atomknappkameratene Trump og Kim «synger» med, gir «Torden i det fjerne» en helt annen klangbunn. Låttittelen, men også refrenglinjen «de fleste ulykker skjer i hjemmet» får et helt nytt og mer skremmende tolkningsrom.

Eller; egentlig gis hele teksten en annen og mer interessant funksjon. «Gi meg ømhet, ikke sympati / vis meg skjønnhet, ikke skyggesiden din» passer nesten FOR bra når det bildesettes og dubbes til de to nukleære presidentene.

Det er uventet, ganske morsomt og rimelig smart gjort.

Som låt alene er «Torden» myk og vennligere popdum, nesten slik de var helt tilbake på «Blodig Alvor (Na Na Na Na Na)». Det nyopprettede produsentsamarbeidet med Jaga-trommis og overaltmann Martin Horntveth har gitt gruppa en finere, tettere lyd. For ikke å snakke om en slags letthet og lekenhet som best oppsummeres i den fine pusterommet «ha meg unnskyldt mens jeg danser litt på bordet». Riffene er myke og milde. En nytenkning rundt konseptet Dumdum Boys som kan vise seg å være det smarteste de har gjort siden de fant ut at de skulle spille sammen på ny. Spesielt etter den lite givende og direkte skuffende «Ti liv» (2012) .

2018 er ikke som andre årsskifter om man kaller seg trønder. Nord- og Sør-Trøndelag slår seg sammen til ett fylke . Det er 30 år siden Dumdum Boys albumdebuterte . Plutselig er det mye mer spennende hvilket buldrende uvær gruppa har fore på et garantert forestående nytt album. I motsetning til hva man hevdet på «Oppned» i 1989: Herregud, her er det masse å nevne, til tross for at de er gamle.

