STARTER TIDLIG: Alexander Rybak synger i den første delen av MGP-finalen i morgen. Foto: Bendiksby,Terje / NTB scanpix

Slik starter Alexander i finalen: - Får sjanse til å skinne for seg selv

Publisert: 11.05.18 10:55

Alexander Rybak kan ha en liten fordel med startrekkefølgen under morgendagens Melodi Grand Prix-finale.

Rybak fikk starte hele showet under gårsdagens seminfinale, og han tok seg til finalen i Lisboa i morgen kveld.

Nå er det klart hvilket startnummer han har i selve finalen. Alexander Rybak skal opptre som nummer syv, mellom Estland og vertsnasjonen Portugal. Her er startlisten.

Morten Thomassen, leder i den norske Melodi Grand Prix-klubben sier startnummeret ikke har spesielt mye å si, men han har funnet noen poenger i fordel Alexander Rybak.

– Det er mange rollige låter i første halvdel. Dermed får han sjanse til å skinne for seg selv med en annerledes låt, sier Thomassen til VG.

Thomassen tror det er en myte at det er bedre å starte sent enn tidlig, fordi man blir «husket» bedre. En bra låt er en bra låt, og en dårlig låt blir ikke bedre av å synges sent i showet.

– Jeg har sett litt på statistikk, 52 prosent av vinnerne har startet sent, mens 48 prosent har startet tidlig. Så det er ikke noen store utslag.

MPG-fansjefen har imidlertid et annet poeng i ermet som kan gi flere stemmer til Rybak, som er kjent for å ha et visst tak på østeuropeerne.

– Årets finale er den mest «vesteuropeiske» på lenge. Kanskje Alexander kan være den man stemmer på i stedet for sine egne som ikke er med, sier han.

Våre nordiske naboer Danmark og Sverige starter «sent» i showet, som henholdsvis nummer 15 og 20.

Ukraina sparker det hele i gang, mens Italia avslutter som siste bidrag.

Etter semifinalene var det først trekning blant alle bidragene om man skal delta i første eller andre del. Rekkefølgen ble deretter bestemt av den portugisiske allmennkringkasteren RTP, som arrangerer årets show.