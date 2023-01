ULVEHYL: Subwoolfer vant fjorårets Melodi Grand Prix, etter sigende uten hjelp av autotune – iallfall på hovedvokalen. I år er det fritt frem for hovedvokalisten som fremfører sitt MGP-bidrag.

Historisk endring: NRK innfører «autotune» i Melodi Grand Prix

Det blir ikke en eneste sur tone å høre i årets Melodi Grand Prix. Nå tar også NRK i bruk teknikken som perfeksjonerer hver enkelt stemme.

For første gang i MGP-historien gir NRK årets deltagende artister muligheten til å sikre at vokalen blir perfekt gjennom såkalt autotune – et digitalt verktøy som korrigerer «sure» toner slik at de i stedet treffer den riktige tonehøyden.

Om for eksempel Stig van Eijk, Kate Gulbrandsen eller Atle Pettersen skulle bomme på en tone, vil autotune automatisk korrigere den til der tonehøyden er ment å være.

Dette bekreftes av NRKs MGP-general, Stig Karlsen.

– MGP følger utviklingen til konsertindustrien og musikkshow på TV, ved å tillate tuning av hovedvokalen for MGP 2023, sier Karlsen til VG.

Autotune har i en årrekke allerede vært et vanlig produksjonsknep, spesielt innen hiphop og r&b, fra Chers «Believe» i 1998 til dagens Billie Eilish. I 2023 er det kun unntaksvis at vokalen på musikkutgivelser ikke har blitt modifisert gjennom autotune eller andre digitale verktøy.

Foreløpig er det ikke tillatt med autotune i den internasjonale Eurovision Song Contest-finalen, men det rokker ikke ved NRKs avgjørelse.

– Men derfor er det helt essensielt at artistene vi plukker ut til MGP, leverer på høyt nivå, også uten tuning. I de tilfellene hvor vi ikke kjenner artistens prestasjonsnivå live, inviteres de til en audition, klargjør Karlsen.

– Men hvorfor gjør dere dette grepet akkurat nå?

– Vi setter høye krav til vokalistenes prestasjonsnivå, men vil bidra til å perfeksjonere kvaliteten på lydproduksjonen ved bruk av tuning. Dette gjøres for å gi publikum en tilsvarende solid lydopplevelse som i bransjen for øvrig, sier Karlsen.

Han legger til at dette korresponderer med hva som har blitt gjort i andre musikkproduksjoner på TV i en årrekke.

– MGP er en av de siste gjenværende musikkproduksjonene på TV som nå vil benytte seg av lydproduksjonsverktøy av denne typen.

– Fjernes ikke sangerens egen personlighet når vokalen korrigeres på denne måten?

– Benyttelse av autotune gjør ingen til en dyktig vokalist, påpeker Karlsen.

– En god vokalist skal levere på formidlingsevne, kraft, rytmikk og timing, innlevelse, attitude og klang. En vokalist bæres også av den individuelle karakteren i stemmen. Autotune er bare ett av flere verktøy for å korrigere og optimalisere lydopplevelsen.

Stig Karlsen mener at musikkpublikum gjennom mange år med autotune har blitt mer kresen til lytteopplevelsen, og at man slik automatisk har «blitt vant til» at vokalen korrigeres mot det mer perfekte i musikken som hver enkelt av oss konsumerer.

– MGP ser seg derfor nødt til å følge utviklingen for å levere det produktet som forventes av publikum i 2023.

Vinneren i 2020 – og deltager neste lørdag – trenger kanskje ikke dette hjelpemiddelet?