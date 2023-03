SINNA: Neil Young er foreløpig den siste som tar bladet fra munnen rundt utfordringene med dynamiske konsertpriser i USA.

Neil Young: − Gamle dager er borte

Neil Young (77) er sistemann til å kaste seg inn i en betent strid om billettpriser i USA.

Young er både oppgitt og opprørt over billettkjempen Ticketmasters høye avgifter på konsertbilletter. På sin egen hjemmeside skriver han rett ut at det ikke lenger er morsomt å reise på turné i USA når fansen må betale urettmessig mye for å komme på konsertene på grunn av selskapets nye, dynamiske prissystem.

«Det er over. Gamle dager er borte», skriver han, og fortsetter:

«Jeg får brev som skylder på meg for 3000 dollar-billetter (rundt 30.000 norske kroner, red.anm.) til en veldedighetskonsert jeg skal holde. De pengene går hverken til meg eller veldedighet», skriver den kanadiske rocklegenden.

Flere internasjonale medier, deriblant NME, har de siste dagene skrevet om Neil Youngs utbrudd. Youngs innlegg kommer som et direkte svar på en tilsvarende reaksjon fra The Cure og bandsjef Robert Smith (63).

Sist uke la The Cure ut billettene til en turné med 30 jobber i USA via Ticketmaster. Ifølge NME var bandet lovt å styre billettprisene selv, blant annet for å hindre svartebørs og at billettene ikke skulle være overførbare, slik at pålydende pris ble beholdt.

The Cure ble derfor solid overrasket da responsen fra fansen i overveiende grad gikk på at billettavgiftene i flere tilfeller overgikk selve billettprisen.

– Kvalmende, smalt det fra Cure-sjef Robert Smith på Twitter.

Etter en rekke tweets og forhandlinger med Ticketmaster kom The Cure frem til en løsning om tilbakebetaling av flere avgifter som Robert Smith mente var «unaturlig høye».

Ticketmaster svarte Smith direkte for å roe gemyttene:

Ticketmasters dynamiske prising, altså at billettene hele tiden prisreguleres etter etterspørsel, har vært en kime til både konflikt og iltre diskusjoner i USAs musikkbransje det siste året.

Kritikken går blant annet ut på at kjernefansen ikke får mulighet – eller råd – til å se sine helter med denne type prissystem, noe både Robert Smith i The Cure og Neil Young har sett seg lei på.

Det er likevel Bruce Springsteen (73) som har kommet mest i fokus for dynamisk billettprising, kanskje fordi han har forsvart ordningen, i et intervju med Rolling Stone i vinter.

FORSVARER ORDNINGEN: Bruce Springsteen

Springsteen-fansen raste etter uttalelsene, og redaktøren i fanmagasinet Backstreets la ned hele magasinet etter å ha fulgt The Boss tett i 43 år gjennom Backstreets.

Da Bruce Springsteen, som kommer til Norge i sommer, åpnet sin første turné siden 2016 i Tampa, Florida i februar, fantes det ledige billetter på kremplasser i Amalie Arena til 10.000 dollar, eller 100.000 norske kroner, på grunn av den dynamiske prissettingen.

Og har du planer om Golden Circle, altså ståplassene rett foran scenen, når Springsteen spiller i Madison Square Garden i New York, må du pr.nå ut med 3150 dollar – eller 33.000 norske kroner – for én billett, ifølge Ticketmasters hjemmeside.

Over 5000 kroner av dette er rene billettavgifter.

Datoen for konserten i Madison Square Garden er for øvrig den 1. april. Prisene er derimot ingen aprilspøk.