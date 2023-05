NORGES BIDRAG: Alessandra Mele er Norges håp under årets Eurovision Song Contest.

Alt om Eurovision 2023: − Norge først ut

Norge får skarp nordisk konkurranse når de åpner den første semifinalen tirsdag 9. mai. Her er alt du trenger å vite om årets Eurovision Song Contest i Liverpool.

Kortversjonen Norges Alessandra Mele skal åpne den første semifinalen i Eurovision Song Contest tirsdag 9. mai i Liverpool.

Norge er nå på sjetteplass på bettinglistene med Sverige og Finland i ledelsen, alle tre landene deltar også i den første semifinalen.

Programledere for Eurovision-finale er Graham Norton, Hannah Waddingham, Alesha Dixon og Julia Sanina.

Økt solidaritet og fokus på Ukraina i årets Eurovision-uke, med flere tidligere deltagere og vinnere som tar del i pauseinnslagene. Vis mer

Alessandra Meles (20) «Queen Of Kings» er altså aller først ut i Eurovisions første semifinale, en plassering som fikk den norske Melodi Grand Prix-klubben til å juble.

– Det er en stor ære fordi vi er tilgodesett med det faktum at vi får åpne hele ballet, uttalte president Morten Thomassen i MGP-klubben da rekkefølgen ble offentliggjort.

Alessandra selv virket heller ikke spesielt misfornøyd:

Pr. fredag 5. . mai lå Norge på en sjetteplass på bettinglistene, etter å ha falt to plasser siden før påske. Sveriges Loreen troner fremdeles øverst, nå med 42 prosent sjanse til å vinne, mens Finlands Käärijä har annenplassen.

Både Sverige og Finland skal i ilden i første semifinale tirsdag 9. mai, akkurat som Norge.

Her er rekkefølgen tirsdag:

Norge, Malta, Serbia, Latvia, Portugal, Irland, Kroatia, Sveits, Israel, Moldova, Sverige, Aserbajdsjan, Tsjekkia, Nederland og Finland.

I tillegg skal tre av «de fem store» landene stemme i denne semifinalen: Frankrike, Tyskland og Italia.

Dette kan være en fordel for Alessandra som er født i Italia.

HEIER PÅ HVERANDRE: Norges Alessandra Mele og Ukrainske Tvorchi.

Semifinale, torsdag 11. mai:

Danmark, Armenia, Romania, Estland, Belgia, Kypros, Island, Hellas, Polen, Slovenia, Georgia, San Marino, Østerrike, Albania, Litauen og Australia.

I denne semifinalen stemmer også Spania, Storbritannia og fjorårsvinner Ukraina.

Finalen lørdag 13. mai sendes direkte på NRK TV.

VGTV sender direkte med ekspertpanel før semifinalen på tirsdag og hele finalekvelden.

Årets Eurovision-uke får en knallåpning med blant andre liverpudlianerne Frankie Goes To Hollywood – sammen for første gang på 36 år – i åpningsshowet den 7. mai.

Programledere:

Årets Eurovision-finale har fire programledere. Graham Norton har sitt eget prisbelønte The Graham Norton show og har vært BBCs Eurovision-kommentator siden 2009.

Hannah Waddingham er en britisk skuespiller, mens Alesha Dixon husker mange kanskje fra gruppen Mis-Teeq. Hun har fortsatt sangkarrieren alene og er også programleder.

Den fjerde er den ukrainske artisten Julia Sanina. Hun kom på annenplass i den ukrainske finalen i 2016 med sitt band The Hardkiss.

VINNER: Jamala vant hele Eurovision for Ukraina i 2016 med «1944».

Live-opptredener

Solidariteten med Ukraina skinner sterkt også i pauseinnslagene. Det er vertinnen Julia Sanina og hennes The Hardkiss som åpner den første semifinalen, der altså Alessandra Mele er førstekvinne ut.

Mer kjent er kanskje Rita Ora. Hun skal presentere en medley av hennes mest kjente låter, samt at hun har premiere på sin nye single, «Praising You».

Det siste musikalske innslaget i den første semifinalen kommer fra ukrainske Alyosha – nasjonens representant i 2010 – som i likhet med Jamala måtte rømme hjemlandet etter Russlands invasjon i fjor. Sammen med Liverpools egen Rebecca Ferguson skal hun fremføre Duran Durans «Ordinary World» i nytt arrangement.

OPPTRER PÅ «NORGES DAG»: Rita Ora.

Økt ukrainsk fokus

Det ukrainske fokuset blir enda sterkere i den andre semifinalen torsdag. Nok en tidligere Eurovision-deltager – i 2014 – Mariya Yaremchuk, skal fremføre kjente musikalske stykker fra Ukraina sammen med rapperen OTOY og 14 år gamle Zlata Dziunka som har representert Ukraina i Junior Eurovision.

I pausen er det også gjort rom for et show med tre dragartister som kaller seg «Be Who You Wanna Be».

Tidligere helter

I selve finalen kommer selvfølgelig fjorårsvinnerne i Kalush Orchestra for å opptre, men det blir også gjensyn med britiske Sam Ryder som tok annenplassen.

Ytterligere gjensyn blir det med seks tidligere Eurovision-deltagere og vinnere som skal feire sangboken fra Liverpools berømtheter, hvilket nok betyr store doser The Beatles og kanskje litt Gerry & The Pacemakers og Elvis Costello.

De seks er Mahmood (Italia), Netta (Israel), Daði Freyr (Island), Cornelia Jakobs (Sverige), Duncan Laurence (Nederland) og Sonia (Liverpool og Storbritannia).

Det blir også en flaggparade ledet av tidligere ukrainske deltagere som Go_A, Jamala, Tina Karol og Verka Serduchka.

Måtte den beste vinne – og komme til finalen først!