FANT KJÆRLIGHETEN IGJEN: Marion Ravns nye plate «Ti ville hester» er sterkt inspirert av hennes nye samboer, forteller hun til VG.

Marion Ravn: Fant raskt ny kjæreste etter brudd

Marion Ravn (38) fikk match på første Tinder-date. Det førte frem til hennes gladeste plate hittil i karrieren.

Albumet «Ti ville hester» kom ut i dag, noe Marion Ravn feiret med turnestart i går og besøk i sofaen hos «Lindmo» på NRK fredag kveld.

Der forteller Ravn at hun er på et godt sted i livet og gjentar historien om hvordan hennes «Chess»-kollega, Elisabeth «Bettan» Andreassen, tipset henne om en spesiell tjeneste på Tinder som gjør at man kun kan se dem man liker.

– Jeg er ikke superglad i å prate om privatlivet mitt, noe jeg har gjort siden jeg var 14. Men akkurat nå var det vanskelig å bare si at alt er bra - hør på plata mi for mer - uten å si noe mer, forteller Marion Ravn til VG.

Tinder-historien snakket hun første gang om under «Hver gang vi møtes: Jubileum» i 2020. Der fortalte hun også at hun hadde gjennomgått et samlivsbrudd på våren samme år.

Hun fortalte imidlertid ikke at hun allerede samme sommer fant kjærligheten på nytt (programmet ble sendt i desember 2020, red.anm.) etter å ha fulgt tipset fra Bettan.

PLATEKLAR: «Ti ville hester», Marion Ravns andre album på norsk, kom ut fredag.

– Det ble den eneste og første daten. Og det er vel dét låten «Hold meg i hånda» handler om; at plutselig går det så bra at man ikke klarer å unngå at det skjer når han står der, sier hun.

Den sommeren, etter samlivsbruddet, hadde Marion Ravn nemlig bestemt seg for å være fri og frank. Eller som hun synger i «Hold meg i hånda»;

«Ikke regne på tid, være brisen og fri,

Ha både én og to på si».

Det gikk imidlertid ikke helt som Marion Ravn hadde tenkt, forstår man ut fra et annet utdrag fra samme låt;

«Men med ett stod du der, så full av begjær

Hvem kan takke nei til det her?»

Marion Ravn innrømmer at møtet med sin HMS-sjef, som hun kaller samboeren gjennom to år fra sofaen hos Lindmo, har hatt stor innvirkning på platen «Ti ville hester».

– Han har rett og slett fått meg til å skrive glade sanger. Og jeg har alltid ønsket å skrive sanger når jeg har det bra, for det har alltid vært motsatt. Den forrige platen var mer nedpå, mens denne gangen er det mye mer positivt, mange glade akkorder, sier hun.

– Jeg har alltid vært inspirert av mitt eget privatliv. Skjer det noe der, blir det sanger av det. Jeg begynte å skrive sanger våren 2020, så «Ti ville hester» er halvparten samlivsbrudd og halvparten det stikk motsatte.

– Du skriver og synger på norsk igjen?

– Ja, det var veldig inspirerende å skrive på norsk forrige gang. Det åpna seg en helt ny verden for meg. Samtidig ble jeg veldig godt tatt imot, og jeg har en følelse av at det skjedde en forandring til det positive i kontakten med publikum også, sier Marion Ravn.

I slutten av februar avslutter hun også sitt musikal-engasjement.

– Da har vi spilt «Chess» hundre ganger... Det har vært veldig gøy og musikal er absolutt noe jeg kunne tenke meg å gjøre mer av. Men foreløpig har jeg ingen planer der. Akkurat nå skal jeg fokusere på platen, turneen og festivaler i sommer.

– Hvor kommer albumtittelen «Ti ville hester» fra?

– Det er jo en av låtene på plata, samtidig er jeg glad i en tekstlinje derfra; «ikke ti ville hester kunne få meg til å snu».

– Hvilket vel betyr litt sta, egenrådig og med masse vilje til å se fremover. Er det en liten beskrivelse av låtskriveren og artisten også?

– Ja. Jeg kan kjenne meg igjen i det!