HANDS UP: Det går hett for seg i Janelle Monaes nye låt.

Ukens låter: Kamelen, Janelle Monáe og Queens of the Stone Age

… samt Thomas Dybdahl på norsk og engelsk i samme låt: Helgelyden er servert.

Jorja Smith – «Little Things»

Den britiske r & b-sangeren Jorja Smith har fortsatt til gode å slå virkelig gjennom utenfor hjemlandet – til det har kanskje den sløye og elegante nysoulen hun har gitt ut frem til nå vært noen hakk for sløy og elegant. Den spretne sommerflørten «Little Things» representerer en ekspansjon av Smiths soniske univers – singelen kommer utstyrt med et herlig house-driv som skjeler mot både jazz og latin, og som kjapt kan sette fart på danseføttene når grillmaten har fått synke.

Kamelen & Mat Duo – «Damn Girl»

Til tross for Marcus «Kamelen» Moseles bakgrunn fra gatevennlig hiphop, er det dum og deilig danserap 30-åringen fra Bergen har hatt størst kommersiell suksess med – ikke minst house «Creme de la Creme», som satte sitt preg på partysommeren 2021. To år senere har han kroket opp med Mat Duo på «Damn Girl», som er identisk med «Creme de la Creme», bare enda litt mer kørka rent tekstmessig. Det begynner å bli innlysende at kreativ dovenskap er en dyd i den nye norske popvirkeligheten, men dette holder rett og slett ikke. En ny hit blir det trolig uansett.

Janelle Monae – «Lipstick Lover»

Etter å ha fokusert på skuespillerkarrieren i noen år er Janelle Monáe tilbake med ny lyd: «Lipstick Lover» er andre smakebit fra albumet «The Age of Pleasure», som slippes i god tid før fellesferien. «I like lipstick on my neck», purrer hun på denne behagelige, duvende og solide, men ikke akkurat banebrytende reggaelåten. Det er uansett godt å ha henne tilbake. Den frilynte og sexpositive musikkvideoen gjør du nok likevel lurt i å spare til du er ute av det åpne kontorlandskapet.

Chris Holsten – «Rekk opp hånda»

Få norske artister er så komfortable med å adressere de store følelsene med tilsvarende store ord som Chris Holsten. «Rekk opp hånda» føyer seg inn i rekken over selvhjelpsballader som mer enn snuser på banaliteter, og her bikker det over i disse anmelderører – det musikalske uttrykket er så overspent og pompøst at refleksjonene i teksten ikke setter seg. At akkordrekken i refrenget er direkte løftet fra Radioheads «Creep» (eller The Hollies’ «The Air That I Breathe» før den), noteres, men tilgis – den er i så måte i godt selskap med mange andre låter om dagen.

Queens of the Stone Age – «Emotion Sickness»

Fans av tung kvalitetsrock gjør lurt i å krysse av datoen 7. juni først som sist: Da slipper nemlig Queens of the Stone sitt fiffig-kryptisk titulerte åttendealbum «In Times New Roman…», bandets første fullengder siden «Villains» (2017). Låttitler som «Obscenery», «Carnavoyeur» og «Emotion Sickness» kan tyde på at Josh Homme har brukt deler av de siste seks årene på å pønske ut kløktige ordspill, men sistnevnte avslører i tillegg at riffmaskinen fortsatt sviver med full kraft: Dette er seig, deilig QOTSA-rock (ja, det er en egen sjanger) der stram glam møter mikrodosert psykedelia til intim dans.

Thomas Dybdahl – «Hvis eg spør»

Siddisen har sunget på norsk før, i duett med Bjørn Eidsvåg på den sjelfulle rusleren «Ri stormen ut». «Hvis eg spør» er imidlertid Thomas Dybdahls første norskspråklige låt gitt ut under eget navn. Skjønt, norsk og norsk: Versene – som utgjør brorparten av teksten – er på engelsk. Denne tospråklige komboen blir en uheldig distraksjon underveis – det virker som om Dybdahl ikke helt har våget å ta spranget fullt ut, og de ulike delene av sangen møtes aldri på ordentlig. Synd, for det låter sedvanlig fint, med koring fra Ane Brun og Silje Salomonsen og subtile tilløp til en elektro-vibb som føles ny i dette universet.