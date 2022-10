SELFI: Artisten fra Trøndelag tar bilde sammen med fansen etter en konsert i Soul.

Gjør suksess i Sør-Korea

Norske Peder Elias (25) har mange fans i Asia. Likevel var han ikke forberedt på hvor mange det var før han dro dit.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Klokken er 17.30 i Sør-Korea når VG snakker med den norske artisten. Peder Elias gjør seg klar for å holde enda en konsert i landet.

Trønderen er blitt et asiatisk popfenomen, skrev Dagens Næringsliv i februar.

– Da det begynte, fikk jeg flere og flere Google Translate-meldinger på Instagram fra sørkoreanere. Plutselig tikket det inn meldinger flere ganger daglig, sa artisten til avisen.

Musikken til nordmannen begynte å spre seg i utlandet, og det er har ikke sluttet. På telefon fra andre siden jorden sier artisten til VG:

– Fansen jeg har her, er verdens søteste. Det er enormt stor kontrast til livet i Norge. Når jeg går ut av et bygg her så er det fort en gjeng med fans som står å utsiden og hilser på meg.

Gruer seg til å reise hjem

Når VG snakker med han, gjør han seg klar til å opptre. Han skal blant annet spille på den norske ambassaden mens han er på reise.

Det er første gang Peder Elias er i Asia, og han ligger ikke på latsiden. Artisten som har hatt en aktiv musikkarriere siden 2018 gjør flere konserter, TV-opptredener og møter med fansen. Han er på reise en måned og bruker også tiden på å skrive ny musikk.

– Det er en annen planet. Akkurat nå gruer jeg meg til å reise hjem.

Debutalbumet «Love & Loneliness» kom i slutten av april og fansen i Sør-Korea og Taiwan ser ut til å ha trukket den norske artisten til sine bryst.

– Jeg klarer ikke få med meg alt som skjer, men jeg møter opp og sier «yes». Vi skal gjøre flere konsert i november før vi drar hjem.

1 / 3 Etter å ha landet tar Peder Elias bilder sammen med fansen i Sør-Korea for første gang. Ivrige fans sto klare til å ønske nordmannen velkommen. Artisten forteller at turen i Asia er hektisk men spennende. forrige neste fullskjerm Etter å ha landet tar Peder Elias bilder sammen med fansen i Sør-Korea for første gang.

– Hvordan skjedde dette?

– Godt spørsmål. Jeg tror aldri jeg klarer å være 100 prosent sikker på hvordan akkurat dette har skjedd, sier han.

Det er flere grunner til at artisten fra Trøndelag har klart å bygge en stor fanbase på andre siden av jorden.

– Rett før pandemien begynte det, forteller han.

Låten hans «Bonfire» begynte å spre seg i landet.

– Og den ble større og større. Fankulturen her er annerledes enn hjemme og i Europa. De deler mye musikk med hverandre, sier han.

Så ble han invitert til å opptre på en sørkoreansk festival, som ble strømmet over nett, under pandemien. Der var også flere internasjonale artister på scenen, som svenske Zara Larsson.

– Siden har det bare fortsatt en vei, blitt større og spredt seg.

Fansen i Taiwan og Kina begynner også å vokse.

Norske suksesser

Flere norske artister har opplevd at fanskaren i Sørøst-Asia har vokst. I fjor skrev VG at også Astrid S-låten «Hurts So Good» begynte å spre seg på TikTok, fem år etter at den ble gitt ut.

I Japan begynte russelåten «Chernobyl 2017» å spre seg, godt hjulpet av TikTok.

Da Peder Elias gjorde en pop-up-konsert i Soul, dukket det opp 800 stykker. Plateselskapet hadde planlagt at 100 fans skulle komme.

Fansen i Asia står trolig for en god del av de over 450 millioner strømningene til nordmannen.

Debutalbummet er nå sertifisert seks ganger til platina Sør-Korea og gull i Taiwan, opplyser artistens plateselskap Sony Music.

Anbefalt av BTS

Han har også fått drahjelp av et av medlemmene i sørkoreanske BTS, verdens største «boyband».

– Det var i april at Jungkook fra BTS ble spurt av fansen sin på Instagram om hvilken favorittlåt han hadde.

BTS-medlemmet har nå 47 millioner følgere på insta, og han fortalte fansen at favorittlåten hans var «Loving You Girl» av Peder Elias og Hkeem

– Det var den beste promoen jeg kunne få. Det var med på å åpne nye dører her.

Svømmer over av gaver

– Vi måtte nesten bestille et ekstra hotellrom for å oppbevare alle gavene jeg har fått. Fansen her gir så sykt mye av seg selv og er verdens søteste mennesker, sier han.

Allerede da han landet i Seoul opplevd 25-åringen hvor mange fans han har i Sør-Korea.

GAVER: Artistens sørkoreanske fans viser sin kjærlighet med gaver i form av mat, godteri, brev, blomster og bamser.

– Jeg fikk flere gaver når jeg kom, sier han og ramser opp:

– Malerier, kaker, plakater. lys, kosedyr, mat, klær og alt mulig. Det er litt rart.

– Hva er den rareste fansen din har gjort?

– Før jeg kom hit begynte de å tulle med at når jeg kom til Sør-Korea så skulle de ta passet mitt og brenne det, slik at jeg ikke kunne reise. Nå som jeg er her tuller mange med det igjen.

Han forteller at han ble møtt av fans som hadde plakater hvor det var skrevet «Burn Peders Passport», da han ankom landet.

– Har du blitt en Sør-Korea-venn nå?

– Det tror jeg absolutt, jeg har et spesielt bånd til fansen her nå.