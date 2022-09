VANSKELIG: – Det var svært vanskelig, sier Shakira, både om bruddet og all medieomtalen det resulterte i.

Shakira: − Den mørkeste tiden i livet mitt

Artisten snakker for første gang om det smertefulle bruddet mellom henne og den spanske fotballstjernen Gerard Piqué i juni.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Den mørkeste tiden i livet mitt, sier Shakira i et stort intervju med magasinet Elle.

Bruddet mellom de to i juni ble omtalt i medier over store deler av verden.

– Det var svært vanskelig, sier hun videre.

Shakira og Barcelona-spilleren Gerard Piqué var aldri gift, men de var et par i 12 år og har to sønner sammen, Milan (9) og Sasha (7).

– Jeg gjorde alt jeg kunne for å skjerme barna mine. De er det aller viktigste jeg har. Men det var ikke like lett. De fikk jo høre om det på skolen eller de fikk med seg noe av det som var i nyhetene. Dermed ble de involvert likevel, sier Shakira i intervjuet med Elle.

Gerard Piqué har så langt ikke kommentert Shakiras intervju med Elle.

HEIET PÅ GERARD: I 2018 heiet Shakira på Spania og ektemannen Gerard som spilte på det spanske landslaget i fotball-VM.

Hun forteller at forholdet mellom henne og Gerard Piqué, som hun en gang opplevde som hellig, hadde blitt gjort til noe som både var vulgært og billig gjennom alle overskriftene som hun hele tiden ble møtt av på den tiden. I intervjuet med Elle vil hun ikke si noe om Gerard Piqué og hans nye kjæreste Clara Chia. Ei heller vil hun kommentere ryktene om at han bedro henne med Chia.

– Det viktigste for meg nå er at vi kan samarbeide om å oppdra barna våre, sier Shakira.

I intervjuet med Elle tar hun også mye av ansvaret selv for at det gikk som det gikk.

– Jeg flyttet til Barcelona, satte min egen karriere på vent og valgte heller å støtte han i hans karriere. På den annen side fikk barna mine en mamma som var der for dem hele tiden. Noe som igjen har gjort at jeg har et fantastisk godt forhold til dem i dag, sier Shakira.

Men nå kommer hun snart med sitt første album på fem år og mye av musikken har hun skrevet selv.

– Det har vært den rene terapien for meg, sier Shakira.