COUNTRYLEGENDE: Kenny Rogers, her avbildet under glansperioden på slutten av 80-tallet.

Gir ut ukjente Kenny Rogers-låter – tre år etter hans død

– Dette er et veldig spesielt album for meg, sier enken Wanda Rogers.

Det kommende albumet får tittelen «Life is Like a Song» og slippes 2. juni.

Ifølge ABC News byr utgivelsen på låter som Kenny Rogers aldri ga ut mens han levde.

Country-ikonet døde 20. mars 2020, 81 år gammel.

Låtene ble spilt inn mellom 2008 og 2011, og det dreier seg om både coverlåter og egne låter. Blant coverlåtene er Eric Claptons «Wonderful Tonight» og Etta James’ «At Last».

Platen inneholder i tillegg to bonusspor, som tidligere er gitt ut fysisk, men aldri digitalt – duetten «Tell Me That You Love Me» med Dolly Parton, samt «Goodbye», skrevet av Lionel Richie.

Enken: – Historien om vårt liv

– Han sa ofte at han ville at låtene skulle være «det som enhver mann ønsket å si, og enhver kvinne ønsket å høre», sier enken Wanda Rogers (56).

– Jeg tror det er mange slike øyeblikk på dette albumet.

EKTEPAR: Wanda Rogers og Kenny Rogers giftet seg i 1997. Her avbildet i Nashville i 2007.

Hun mener utgivelsen tar for seg «alle livets sesonger».

– Dette er et veldig spesielt album for meg og familien vår, fordi det virkelig forteller historien om vårt liv sammen, legger hun til.

Kenny Rogers kunne skilte med en karriere som strakte seg over 60 år.

Blant hans mest kjente låter var «The Gambler», «Lucille», «Lady», Parton-duetten «Islands In The Stream», Kim Carnes-duetten «Dreamer», «She Believes In Me» og «You Decorated My Life».

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post